Colocaron más de 300 luminarias led en el barrio Santa Lucía

La Vecinal Santa Lucía de Paraná completó un importante proceso de renovación de su sistema de iluminación con la colocación de más de 300 luminarias LED en el barrio. La obra incluyó 110 nuevas columnas y permitió alcanzar una cobertura total sobre los 12 kilómetros que comprende la jurisdicción vecinal.

Alicia Glauser, presidenta de la Comisión Vecinal Santa Lucía, destacó el impacto de las obras para los vecinos y vinculó la mejora de la iluminación con la seguridad y la recuperación de espacios que durante años permanecieron oscuros.

“De los 12 km que tiene el barrio, todos tienen luces LED. La doctora Romero cumplió con nosotros cuando insistíamos en tener luz, porque la seguridad también la da la luminaria”, señaló.

La dirigente vecinal señaló que actualmente el barrio cuenta con una cobertura completa de servicios y anticipó nuevos proyectos para la zona.

Instalaron 110 nuevas columnas

Luis Smith, vicepresidente de la Comisión Vecinal, precisó que el trabajo incluyó la incorporación de 110 columnas nuevas, mientras que el total de luminarias instaladas en el barrio llegó a 325.

Las nuevas columnas fueron construidas con un material que, según explicaron desde la comisión vecinal, ofrece mayor resistencia y reduce riesgos vinculados a la electricidad.

La renovación permitió mejorar la iluminación de distintos sectores del barrio, entre ellos calles que durante años habían presentado dificultades para los vecinos durante la noche.

Avanzan otras obras y servicios

Glauser destacó además que sectores como calle Rancillac, donde existe un asentamiento próximo al arroyo, cuentan actualmente con distintos servicios. “Esa zona tiene luminaria, luces LED, gas, cloaca, agua, tienen todos los servicios”, describió Glauser.

La dirigente repasó parte del trabajo realizado durante las últimas décadas y remarcó el rol de la organización vecinal en el desarrollo de la zona sur de Paraná.

“En todos los años de vida que llevamos en este lugar y nos hemos dedicado a hacer el bien común, que se hace a través de las organizaciones de base que son las comisiones vecinales en este caso”, recordó.

Entre las obras pendientes se encuentra la remodelación de una plaza ubicada sobre calle Moreau de Justo, para la cual la comisión espera que los trabajos comiencen próximamente.

Bacheo, contenedores y nuevas obras

Desde la comisión también señalaron que continúan los reclamos vinculados al mantenimiento de las calles. En ese sentido, Smith indicó que recientemente se realizó un trabajo de bacheo que abarcó alrededor de 120 baches.

“Se hizo un bacheo, no hace mucho, un bacheo bastante profundo acá en el barrio, que eran alrededor de 120 baches”, indicó.

Otro de los temas mencionados fue el mantenimiento de los contenedores de residuos. Según explicaron, ante reclamos por deterioro o vandalismo se comunican con las áreas municipales correspondientes para solicitar su reemplazo.

La comisión vecinal también recordó otras gestiones realizadas durante sus 42 años de trabajo, entre ellas iniciativas vinculadas a establecimientos educativos, pavimentación y ampliación de servicios.

“En 42 años de vecinalismo, hemos logrado la escuela primaria; colaboramos también con la escuela Borges”, detalló Glauser.

Quedan pocas cuadras para completar el asfaltado

Otro de los objetivos planteados por la Comisión Vecinal Santa Lucía es completar el asfaltado de las calles que todavía permanecen sin pavimentar.

“En asfalto se hizo del barrio como era hace 40 años atrás que era monte todo esto. 103 cuadras, falta lograr. Nos quedan muy poquitos, nos quedan dos cuadra que tienen un riesgo nada más, pero la vamos a lograr”, aseguró.

Además, Glauser confirmó que se gestionaron nuevas mejoras para el centro de salud y para la Escuela N° 198 "Maestro Entrerriano".

La dirigente agregó que también se incorporó una parte al Centro de Salud Santa Lucía y que existe un proyecto para avanzar con una segunda etapa de ampliación. “Hay un nuevo proyecto para una segunda etapa para la proyección para seguirlo ampliando al centro de salud. Todo eso se ha logrado gracias al reclamo de la comisión vecinal”, subrayaron.