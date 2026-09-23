Descubrieron una placa en homenaje a Artigas en un sitio histórico de Paraná

El Instituto Federal de Estudios e Integración José Artigas se preparó este miércoles para descubrir una placa conmemorativa en la zona de calles Corrientes y Andrés Pazos, en Paraná. La señalización identificará el lugar donde, según los investigadores del instituto, funcionó en 1815 una escuela de primeras letras impulsada por José Gervasio Artigas. La actividad se desarrolló con la presencia de la intendenta Rosario Romero.

Desde el Salón Municipal Mariano Moreno, Romero explicó que la placa tendrá un código QR para que quienes pasen por el lugar puedan conocer su historia. “Es nada más y nada menos que mostrar nuestra historia en los espacios públicos”, expresó. La intendenta señaló que la iniciativa del instituto contó con el acompañamiento del Concejo Deliberante, que sancionó la ordenanza para señalizar el sitio.

Sara Liponezky, presidenta del instituto, explicó que la elección del lugar respondió a la investigación sobre la escuela fundada por encargo de Artigas a su representante en la región. Para ella, la iniciativa permitió identificar “un espacio que está cargado de historia en la ciudad que habitamos”. Vinculó aquella decisión con una frase atribuida al prócer: “Sean los orientales tan ilustrados como valientes”.

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Un lugar para conocer la historia local

El investigador Rubén Bourlot destacó que señalar sitios históricos ayuda a comprender los acontecimientos desde la cercanía. “La historia de Argentina pasó por todo el país, por todos los lugares”, sostuvo. A su entender, reconocer dónde ocurrieron los hechos puede acercar ese pasado a estudiantes y vecinos.

Descubren placa en el Instituto "José Artigas" de Paraná

Bourlot explicó que eligieron el 23 de septiembre porque se conmemoraba un nuevo aniversario de la muerte de Artigas, ocurrida durante su exilio en Paraguay. Señaló que la placa permitirá a los escolares visitar el lugar e informarse sobre la escuela de primeras letras.

Fernando Quinodoz, quien colaboró para llevar la propuesta al ámbito municipal, destacó el trabajo del instituto para recuperar la figura de Artigas y su interés por la educación. También consideró que identificar estos espacios contribuía a que los paranaenses conocieran mejor la historia de la ciudad.

“Paraná tiene una identidad riquísima, y yo celebro que haya institutos y que la propia gestión municipal esté en el trabajo de rescatar esa identidad”, concluyó.