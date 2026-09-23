Denunciaron el robo de varios metros de cable del alumbrado de una plaza de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El robo ocurrió durante la madrugada y quedó registrado por una cámara. La presidenta de la comisión vecinal contó a Elonce que realizó la denuncia y pidió mayor presencia policial ante la reiteración de hechos en el sector.
Delincuentes robaron cables de la plaza Leonforte y dejaron un sector a oscuras durante la madrugada de este miércoles en el barrio Rocamora de Paraná. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad y fue denunciado ante la comisaría décima.
Las imágenes mostraron el momento en el que una persona se acercó a una columna del alumbrado y arrancó el tendido eléctrico. El episodio ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada y afectó una parte considerada central del paseo público, ubicado en calles Coronel Manuel Hornos e Hipólito Bouchard.
Graciela Bracho, presidenta de la Comisión Vecinal del barrio Rocamora, explicó a Elonce que tomó conocimiento del robo a través de un grupo de WhatsApp denominado Vecinos Alerta. Una residente compartió el video y avisó sobre la falta de iluminación en la plaza.
“Cuando me levanté a las 6 de la mañana vi el mensaje de una vecina que nos avisaba de este robo. Hicieron un daño a toda la barriada y también a los vecinos, porque todo lo que se sustrae se repone con los impuestos”, manifestó Bracho.
La referente vecinal se trasladó durante la mañana a la dependencia policial para efectuar la denuncia. Luego debía presentar la documentación ante el área municipal de Alumbrado Público para iniciar el procedimiento de reposición.
Según explicó, la reparación requería una inspección del lugar, la elaboración de un presupuesto y la adquisición de nuevos cables antes de restablecer el funcionamiento de las luminarias.
Asimismo, la presidenta de la comisión vecinal confirmó que entregó los registros audiovisuales a los efectivos policiales. El material sería analizado para intentar establecer la identidad de la persona que apareció en las imágenes.
La investigación deberá determinar quién intervino en el robo, cuántos metros de cable fueron sustraídos y si participaron otras personas. Hasta el momento no se había informado sobre sospechosos identificados o detenidos.
Un sector quedó sin iluminación
Bracho aclaró que la plaza no había quedado completamente a oscuras, aunque el robo afectó uno de sus sectores principales, ubicado en cercanías del límite con Villa Mabel.
La presidenta vecinal sostuvo que la falta de iluminación incrementaba la preocupación de las familias que utilizan el espacio y de quienes transitan durante la noche. Además, afirmó que en los últimos meses se habían denunciado otros delitos contra viviendas y pertenencias de vecinos.
“No fue un hecho aislado. Estamos en comunicación permanente mediante Vecinos Alerta porque se registraron robos en esta zona. Por eso pedimos mayor presencia policial”, expresó.
Otro antecedente en una plaza
La dirigente vecinal recordó que anteriormente se habían sustraído cables de una luminaria en la plaza España, otro espacio incluido dentro de la jurisdicción de la vecinal Rocamora.
Ante la reiteración de los episodios, los vecinos habían participado de dos foros de seguridad durante el último año. Allí plantearon sus inquietudes y solicitaron medidas de prevención para los espacios públicos y las zonas residenciales.
Bracho también pidió que se reforzara la dotación de la comisaría décima. Según señaló, la dependencia debía cubrir una jurisdicción extensa y necesitaba más personal para incrementar los recorridos preventivos.