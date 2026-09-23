Falleció la adolescente que había sido atropellada en una picada de autos en Mendoza

Morena González falleció este martes en el hospital Central de Mendoza como consecuencia de las heridas sufridas en las Picadas de Lavalle.
Morena González, la adolescente de 17 años que permanecía internada en grave estado en el Hospital Central de Mendoza tras un accidente vial en las picadas de autos en Lavalle, falleció en las últimas horas tras permanecer internada desde el domingo pasado como consecuencia de las graves heridas sufridas.
La adolescente había sido embestida por un automóvil durante un episodio ocurrido en el marco de las picadas. Tras el impacto, fue trasladada al Hospital Central de Mendoza, donde permanecía internada en grave estado. Su situación había generado preocupación y motivado pedidos de oración por su recuperación.
Por el hecho, la Justicia investiga el accionar del conductor del automóvil Horacio Portillo, de 70 años, quien por ahora permanece en libertad y sin ser imputado. Mientras tanto, se aguarda el resultado de algunas pericias solicitadas en el marco de la investigación.
Cómo ocurrió el accidente
El choque se produjo alrededor de las 17.05 del domingo en el predio donde se desarrollaban las picadas de autos, en Lavalle. Por causas que permanecían bajo investigación, un Chevrolet 400 conducido por un hombre impactó contra una estructura ubicada junto al sector de las tribunas.
El automóvil alcanzó a varias personas que observaban el evento. Como consecuencia, cuatro espectadores sufrieron heridas y dos de ellos presentaron inicialmente lesiones consideradas graves.
Un auto chocó contra la grada en las Picadas de Lavalle y dejó 4 heridos pic.twitter.com/OWVz2a4ryo— Mendoza Post (@MendozaPost) September 21, 2026
Un llamado al 911 alertó a las autoridades. Personal de la Comisaría 17ª de Lavalle se dirigió al predio para intervenir en el procedimiento y comenzar las actuaciones destinadas a establecer cómo ocurrió el siniestro.
El video del accidente registró el momento en que el automóvil se dirigió hacia la estructura y alcanzó al público. Las imágenes serían analizadas junto con los testimonios y los demás elementos reunidos durante las actuaciones.
En el lugar ya se encontraban dos ambulancias privadas vinculadas con la cobertura del evento. Los equipos asistieron a las personas alcanzadas por el vehículo y trasladaron inicialmente a los heridos al Hospital Domingo Sícoli.
En el siniestro también resultaron heridos Agustín Kolva (23), Agustín Moran (20) y Tomás González (27). Todos sufrieron politraumatismos y fracturas, siendo derivados a disitntos hospitales. Quien se llevó la peor parte fue Morena, quien desde ese entonces quedó internada en el hospital Central en un estado de salud delicado, hasta que, lamentablemente, falleció este martes.