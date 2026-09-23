Frío al amanecer y fuerte ascenso térmico: cómo estará el tiempo en Entre Ríos

Los últimos días trajeron cielos despejados pero una masa de aire de origen polar terminó de instalarse sobre el centro de Argentina, haciendo las madrugadas frías. Pero el viento cambia de rumbo, la temperatura arranca una suba sostenida y el fin de semana cerraría con tormentas que romperán varios días sin lluvia.

Desde este miércoles el viento comienza a posicionarse desde el sector norte y empieza a traer aire cálido y húmedo hacia el centro y el norte del país.

La suba de la temperatura será progresiva y se consolidará hacia el sábado, cuando las temperaturas se ubiquen entre 8 y 10 °C por encima de los valores normales para la época en localidades del centro del país.

El domingo 27 llegará con calor y mucha humedad en el ambiente: combinación ideal para que la entrada de un nuevo frente dispare chaparrones y tormentas en el centro y el noreste del país.

Hasta el sábado no se esperan precipitaciones en el Litoral y el norte de la zona pampeana. La situación cambia con la llegada del frente el domingo.

Este cambio se dará después de un período de estabilidad, con acumulados prácticamente nulos en la región pampeana hasta la noche del sábado, por lo que la lluvia llegaría sobre un ambiente muy caldeado.

Esta seguidilla resume bastante bien cómo cierra septiembre en gran parte de Argentina, un mes bisagra donde en la misma semana convive una helada con una tarde de 25°C o 26°C.

Pronóstico del tiempo en Paraná

El pronóstico del tiempo en Paraná anticipa para este miércoles 23 de septiembre una jornada sin lluvias, con bajas temperaturas durante las primeras horas y un progresivo ascenso térmico hacia la tarde. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 6 grados y la máxima alcanzará los 22 grados.

El cielo se presentará mayormente nublado durante la madrugada, mientras que habrá mayor presencia del sol durante la mañana y la tarde. Hacia la noche volverá a incrementarse la nubosidad. Se prevén temperaturas de alrededor de 13 grados durante la madrugada, 6 grados por la mañana, 22 grados por la tarde y 19 grados hacia la noche. El viento se mantendrá entre los 7 y 22 kilómetros por hora.

Fuerte ascenso de las temperaturas

Las condiciones cambiarán rápidamente a partir del jueves. Según el pronóstico del SMN, para Paraná se esperan 11 grados de mínima y 27 grados de máxima, sin probabilidades de precipitaciones.

El viernes continuará el tiempo estable y cálido, con temperaturas que oscilarán entre 13 y 27 grados. Para el sábado se anticipan registros similares, con una mínima de 13 grados y una máxima de 26, nuevamente sin lluvias.

El domingo comenzaría a observarse un cambio en las condiciones meteorológicas. El SMN indica temperaturas de entre 16 y 25 grados y una probabilidad de precipitaciones de entre 0% y 10%.

Cuándo podrían regresar las lluvias

El comienzo de la próxima semana presentaría mayor inestabilidad. Para el lunes 28 se pronostican 15 grados de mínima y 25 grados de máxima, con probabilidades de precipitaciones de entre 10% y 40% durante parte de la jornada.

El martes 29, feriado en Entre Ríos por el día de San Miguel Arcángel, continuaría la posibilidad de lluvias, también con probabilidades de entre 10% y 40%. La temperatura se ubicaría entre 18 y 21 grados y podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, según el pronóstico oficial exhibido.

Cómo estará el tiempo en las principales ciudades entrerrianas

El panorama para este miércoles será similar en distintos puntos de Entre Ríos, con mañanas particularmente frías y condiciones mayormente estables. Los registros disponibles muestran durante la madrugada apenas 7,8 grados en Concordia y 8,8 grados en Gualeguaychú.

En Concepción del Uruguay, el pronóstico basado en datos del SMN anticipa una mínima de 5 grados y una máxima de 19 grados para este miércoles. En Gualeguaychú, las primeras horas también se presentaban frías, con cielo parcialmente nuboso, mientras que Concordia comenzó la madrugada con cielo despejado.

En Villaguay, las temperaturas también se mantenían bajas durante las primeras horas, con unos 6 grados y cielo con algunas nubes. El panorama provincial muestra, en términos generales, condiciones estables durante este miércoles antes del ascenso térmico previsto para los próximos días.