Cuánto cobra por día un trabajador de la construcción según su categoría

Los salarios de la construcción mantienen en septiembre los valores establecidos para agosto, mientras se aguarda una nueva negociación paritaria. Oficiales, medio oficiales y ayudantes perciben diferentes jornales según su categoría y zona.
Los salarios de la construcción continúan durante septiembre con los valores básicos establecidos para agosto, debido a que todavía no se definió una nueva actualización paritaria. Los trabajadores nucleados en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) mantienen así la última escala acordada con las cámaras empresarias.
El último entendimiento fue alcanzado entre la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). El acuerdo contempló incrementos mensuales y tuvo vigencia hasta el 31 de agosto.
En junio se aplicó una suba del 2,1% sobre los haberes de mayo, mientras que en julio se incorporó otro incremento del 2% sobre los básicos actualizados de junio. Finalmente, para agosto se estableció una recomposición del 1,9% sobre los salarios de julio.
Cuánto cobran oficiales y ayudantes por jornada
Los montos dependen tanto de la categoría del trabajador como de la zona geográfica contemplada por el convenio colectivo. Para un oficial especializado, los valores por jornal quedaron establecidos en $7.420 para la Zona A; $8.237 en la Zona B; $11.392 en la Zona C y $14.841 en la Zona C Austral.
En el caso de un oficial, la remuneración básica por jornada es de $6.348 en la Zona A; $7.049 en la Zona B; $10.680 en la Zona C y $12.695 en la Zona C Austral.
Para los trabajadores comprendidos como medio oficial, los valores alcanzan los $5.866 en la Zona A; $6.502 en la Zona B; $10.306 en la Zona C y $11.732 en la Zona C Austral.
Cuánto cobra un ayudante de la construcción
Los ayudantes perciben un básico de $5.399 por jornal en la Zona A. En la Zona B, el monto asciende a $6.020, mientras que alcanza los $10.007 en la Zona C y $10.798 en la Zona C Austral.
Las escalas geográficas establecen diferencias considerables debido a las características de cada región. La Zona A comprende Ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones.
Por su parte, la Zona B incluye La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut; la Zona C corresponde a Santa Cruz, mientras que Tierra del Fuego integra la denominada Zona C Austral.
Cuánto cobran los serenos por mes
A diferencia de las categorías anteriores, la remuneración de los serenos se establece mensualmente. En la Zona A, el salario básico es de $980.858, mientras que para la Zona B alcanza los $1.092.719.
En Santa Cruz, correspondiente a la Zona C, el básico mensual asciende a $1.639.782. Para Tierra del Fuego, incluida dentro de la Zona C Austral, la escala fija una remuneración de $1.961.716.
Estos valores continuarán como referencia hasta que exista una nueva definición entre el sindicato y las cámaras empresarias. La negociación deberá determinar la actualización correspondiente a septiembre y el esquema que regirá durante los próximos meses.