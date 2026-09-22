Primera infancia en Entre Ríos: Frigerio destacó avances y el acompañamiento de UNICEF

La primera infancia en Entre Ríos fue eje de una nueva reunión de la mesa interministerial encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, con la participación de distintas áreas provinciales y representantes de UNICEF. El mandatario señaló que la política atraviesa a toda la gestión y se concentra en tres ejes: educación y cuidado, acompañamiento a las familias vulnerables e inmunización.

“Le estamos dando continuidad a la mesa interministerial de la primera infancia. Agradecemos a UNICEF por el acompañamiento permanente desde el primer momento en esta prioridad de nuestro gobierno”, expresó Frigerio.

El gobernador sostuvo que la atención de la primera infancia excede la responsabilidad de un ministerio. “Me animaría a decir que es supraministerial, porque va por encima de la actividad de todos los ministerios. Están todos involucrados y todos tienen responsabilidad”, afirmó.

Los tres ejes definidos por la Provincia

Frigerio detalló las áreas sobre las cuales se concentró el trabajo. “Todos están detrás de los tres vectores que nos propusimos priorizar, que tienen que ver con la educación y el cuidado, con las familias con mayor nivel de vulnerabilidad, el acompañamiento a ellas y con las inmunizaciones, con todo el programa de vacunación”, explicó.

El mandatario también reconoció que existía margen para mejorar las políticas provinciales destinadas a los primeros años de vida. “Veníamos de un lugar en donde estábamos seguros de que podíamos estar mucho mejor. Damos para mucho más los entrerrianos, incluso en la atención de la primera infancia”, sostuvo.

Sobre el acompañamiento del organismo internacional, agregó: “Este es el camino: priorizarlo en cada oportunidad, tener la tutoría y el acompañamiento de la gente que más sabe en estas cosas, que claramente es UNICEF”.

Un tablero para medir los avances

La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, destacó la articulación entre las diferentes áreas involucradas en las políticas destinadas a la niñez y explicó que el trabajo permitió avanzar en herramientas para evaluar los resultados.

“Se estableció un camino que venimos trabajando intersectorialmente entre todos los ministerios y las áreas que trabajan los temas de niñez, con el acompañamiento de UNICEF y la priorización de nuestro gobernador, porque realmente este tema lo ha puesto en el centro”, indicó.

Berisso anticipó, además, la presentación de una herramienta destinada a visualizar los resultados de las políticas implementadas. “Venimos evaluando todos los logros que han tenido estos equipos y hoy vamos a presentar un tablero donde lo vamos a poder observar muy claramente”, señaló.

Datos para definir prioridades

La vicegobernadora Alicia Aluani participó del encuentro y destacó el trabajo realizado desde el Observatorio de Primera Infancia, junto con una herramienta que permite reunir información proporcionada por diferentes organismos provinciales.

“Como pediatra y como vicegobernadora es un placer trabajar con UNICEF y, con el acompañamiento de la gestión del gobernador Rogelio Frigerio, poner como una prioridad principal la primera infancia”, manifestó.

Aluani también se refirió a OPIER, herramienta utilizada para sistematizar información. Explicó que allí “centralizamos todos los datos y las informaciones que nos brindan los distintos organismos para que puedan tomar decisiones en orden de prioridad”.

UNICEF destacó la experiencia entrerriana

Desde UNICEF valoraron la continuidad de la mesa intersectorial y los avances registrados en la provincia. “Tenemos varios años de estar trabajando juntos y para nosotros es un gran orgullo ver cómo la provincia muestra un camino sostenido, una priorización con acompañamiento del gobierno y de todo el gabinete, donde la primera infancia es un tema prioritario”, señalaron.

La representante del organismo destacó que la experiencia entrerriana también es observada para acompañar políticas en otros distritos. “Estamos mirando con atención lo que hace la provincia de Entre Ríos para poder acompañar el trabajo de otras provincias que pueden aprender de los importantes resultados que está teniendo”, afirmó.

Asimismo, ponderó el trabajo coordinado de las diferentes áreas. “Una de las cosas más valiosas de esta mesa es que, además de una suma de esfuerzos, hay una decisión concertada de todos los ministerios involucrados y una responsabilidad sobre el cumplimiento de los derechos de la infancia”, expresó.

Frigerio habló de obras y reclamos ante Nación

Durante la actividad, Frigerio también fue consultado por su reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli. El gobernador señaló que llevó ante Nación una agenda relacionada con obras y recursos pendientes para Entre Ríos.

Entre los proyectos mencionó la planta de tratamiento de efluentes de Villaguay, la planta potabilizadora de Concordia y las obras de las rutas nacionales 18 y 12. Sobre los dos primeros proyectos, afirmó: “Tengo el compromiso del Gobierno nacional de que las va a terminar cuanto antes”.

Frigerio también mencionó el reclamo por la tarifa de Salto Grande, la situación de la Caja de Jubilaciones y la deuda de PAMI con la obra social provincial. “Más allá de los vínculos que tengamos y del apoyo que tenemos en algunas cuestiones del gobierno, los reclamos nuestros los defiendo con uñas y dientes”, concluyó.