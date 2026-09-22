Causa ANDIS: confirmaron el procesamiento de Spagnuolo por presuntas coimas en medicamentos

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo en la causa ANDIS y ratificó la medida contra otras 18 personas. La investigación apunta a presuntas coimas, sobreprecios y contrataciones direccionadas para la compra de medicamentos.
La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo en la causa ANDIS, que investiga presuntas coimas y otras irregularidades en la adquisición de medicamentos. La Sala II ratificó además los procesamientos de otras 18 personas investigadas por integrar una supuesta asociación ilícita.
La decisión fue adoptada este martes por los camaristas Roberto Boico y Eduardo Farah, quienes confirmaron las medidas que había dispuesto en febrero el juez Sebastián Casanello. Actualmente, el expediente se encuentra a cargo del juez Ariel Lijo, subrogante del Juzgado Federal Nº11.
Según la hipótesis impulsada por el fiscal Franco Picardi, Spagnuolo habría encabezado un esquema mediante el cual se direccionaban contrataciones hacia determinadas empresas y se habrían pagado sobornos vinculados con las compras de medicamentos e insumos.
Los camaristas consideraron acreditada, con el grado de certeza requerido en esta instancia procesal, la existencia de una organización integrada por funcionarios y particulares.
La Justicia rechazó un pedido para anular la causa
En la resolución, los jueces sostuvieron que se habrían concretado contrataciones direccionadas y con sobreprecios destinadas a generar ganancias indebidas. También atribuyeron al extitular del organismo una presunta intervención en las maniobras investigadas mientras estuvo al frente de la agencia.
La Cámara también rechazó planteos de las defensas que buscaban anular el expediente a partir de cuestionamientos sobre el origen y la autenticidad de los audios atribuidos a Spagnuolo que dieron impulso público al caso. La investigación, sin embargo, incorporó posteriormente otros elementos de prueba.
El fallo se conoció después de que una auditoría oficial sobre la ex ANDIS detectara una diferencia de $158.717 millones entre los registros de deuda exigible informados por dos áreas del organismo. El relevamiento analizó la gestión hasta el 21 de agosto de 2025, cuando Spagnuolo fue desplazado.
La investigación continuará
La auditoría comparó datos de la Dirección de Presupuesto y Contabilidad con los de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, responsable de programas como Incluir Salud. El informe determinó que existían diferencias entre los montos informados por ambas dependencias, cuestión que quedó bajo análisis.
La confirmación de los procesamientos no implica una condena, sino que mantiene a los acusados sometidos al proceso mientras continúa la investigación judicial. Entre los otros procesados figuran el exfuncionario Daniel Garbellini y el empresario Miguel Ángel Calvete.
La causa continuará ahora bajo la conducción del juzgado federal mientras se profundiza el análisis de las contrataciones, movimientos económicos y demás elementos incorporados al expediente para determinar las responsabilidades de cada uno de los imputados.