Designaron a Pablo Di Liscia al frente de la Secretaría de Discapacidad: quién es el nuevo funcionario

El Gobierno nacional designó a Pablo Di Liscia al frente de la Secretaría de Discapacidad, casi 24 horas después de conocerse la renuncia de Alejandro Vilches. El nombramiento se produjo en medio de las diferencias internas y los cuestionamientos por los cambios previstos para el sector en el proyecto de Presupuesto 2027.

Di Liscia es considerado un hombre de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo, quien habría recomendado su incorporación al área conducida por el Ministerio de Salud. Desde la Casa Rosada destacaron su perfil técnico y su experiencia en gestión administrativa, publicó Infobae.

El nuevo funcionario tendrá entre sus principales tareas la revisión de los números del organismo y la continuidad de las auditorías sobre las pensiones por invalidez laboral, iniciadas para detectar posibles irregularidades.

Quién es Pablo Di Liscia

Di Liscia es contador público y estuvo al frente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2019, durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Previamente, se desempeñó como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Su trayectoria se complementa con más de 20 años de experiencia ejecutiva en el sector privado”, señalaron desde el oficialismo al fundamentar su designación.

Las prioridades de su gestión

Desde el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, informaron que la Secretaría de Discapacidad buscará mejorar el funcionamiento administrativo y fortalecer los mecanismos de control.

Según indicaron oficialmente, el área tendrá como prioridad “optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, fortalecer los procesos de gestión y control del organismo, y fundamentalmente garantizar la administración eficiente de los recursos”.

Di Liscia también continuará al frente del proceso de auditoría de las pensiones por invalidez laboral. El procedimiento comenzó después de que el Gobierno asegurara haber detectado problemas estructurales dentro de la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El respaldo de Luis Caputo

Fuentes de la Casa Rosada señalaron que Caputo propuso al contador por su perfil técnico y su experiencia previa al frente de IOMA. La intención oficial sería avanzar con un proceso de reorganización administrativa y revisión del gasto.

“Es un tipo de orden y reforma administrativa”, sostuvieron desde Balcarce 50 al describir las características del nuevo secretario.

La designación se conoció después de la salida de Vilches, quien presentó su renuncia ante Lugones y argumentó “razones estrictamente personales”. Su alejamiento ocurrió mientras se discutían las modificaciones al régimen de discapacidad incluidas en el Presupuesto 2027.

El proyecto enviado al Congreso recibió cuestionamientos de sectores opositores y aliados del oficialismo por las partidas destinadas a discapacidad. Entre los puntos más discutidos se encuentra la actualización de las prestaciones y los recursos necesarios para garantizar la atención.