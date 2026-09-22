Haberes cobrados indebidamente: el Gobierno entrerriano exige devolver más de $30 millones

REDACCIÓN ELONCE
Cinco decretos provinciales intimaron a devolver sumas percibidas indebidamente en el ámbito de Salud. Los montos superan los $30 millones y se actualizarán con intereses.
El Gobierno de Entre Ríos reclamó la devolución de más de 30 millones de pesos por haberes percibidos indebidamente en el ámbito del Ministerio de Salud, según cinco decretos a los que tuvo acceso Elonce. Las resoluciones establecieron plazos para reintegrar el dinero y advirtieron que, ante el incumplimiento, se dará intervención a Fiscalía de Estado.
Los decretos fueron firmados por el gobernador Rogelio Frigerio durante el 20 y 21 de agosto y publicados en el Boletín Oficial. En todos los casos se aprobaron previamente las liquidaciones realizadas por el Departamento de Liquidaciones del Ministerio de Salud.
De acuerdo con los documentos oficiales, los cinco expedientes involucraron montos individuales de $17.775.545,73; $6.830.807,67; $3.058.600,47; $2.399.397,39 y $24.996,61. En conjunto, las liquidaciones alcanzaron los $30.089.347,87, sin contemplar los intereses que puedan continuar acumulándose hasta el pago efectivo.
El mayor reclamo supera los $17,7 millones
El monto más elevado fue establecido mediante el Decreto 2584/2026. La Provincia aprobó una liquidación por $17.775.545,73, calculada contemplando capital e intereses devengados de acuerdo con la tasa activa del Banco Nación.
En ese expediente, el Ministerio de Salud quedó encargado de intimar a la persona involucrada para que restituyera el dinero dentro de un plazo de 30 días corridos desde su notificación. La resolución estableció que al importe deberán adicionarse los intereses que correspondan hasta concretarse el pago.
Otro de los decretos, identificado con el número 2608/2026, aprobó el recupero de $6.830.807,67, también con intereses devengados y los que se acumulen hasta la cancelación total de la deuda.
Otros tres expedientes por haberes percibidos indebidamente
A través del Decreto 2610/2026 se aprobó otra liquidación por $3.058.600,47. En este caso, la deuda fue actualizada con intereses devengados hasta el 30 de noviembre de 2025 y continuará generándolos hasta el efectivo pago. El plazo otorgado para realizar la devolución fue de 15 días desde la notificación.
En tanto, el Decreto 2590/2026 estableció un recupero de $2.399.397,39. La resolución indicó que la deuda fue actualizada con intereses hasta el 31 de mayo de 2026 y que continuarán aplicándose conforme a la tasa activa del Banco Nación hasta su cancelación.
Finalmente, mediante el Decreto 2591/2026 se reclamó la devolución de $24.996,61, también correspondiente a una suma que, según la resolución oficial, había sido percibida indebidamente. Para este caso se otorgaron 30 días corridos desde la notificación.
Advirtieron que podría intervenir Fiscalía de Estado
Las cinco resoluciones establecieron un procedimiento similar para intentar recuperar los fondos. El Ministerio de Salud deberá notificar las intimaciones y los involucrados tendrán que acreditar la devolución dentro de los plazos establecidos para cada expediente.
Los decretos también dispusieron que, si los montos reclamados no fueran restituidos, se dará intervención a Fiscalía de Estado para iniciar las acciones legales correspondientes. Esas actuaciones buscarán recuperar el capital, los intereses legales hasta el efectivo pago y los eventuales gastos y honorarios derivados del procedimiento.
Las resoluciones calificaron expresamente las sumas como “haberes percibidos indebidamente” y aprobaron las liquidaciones administrativas correspondientes. Los textos publicados, por sí solos, no detallan en los artículos reproducidos las circunstancias particulares que originaron cada percepción indebida.