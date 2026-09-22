El precio de la cebolla se duplicó y el kilo llegó a $3.500: bajaron las ventas

REDACCIÓN ELONCE
El precio de la cebolla alcanzó los $3.500 por kilo en verdulerías de Paraná, consultadas por Elonce, el doble de lo que costaba anteriormente. Desde el sector atribuyeron el incremento a la menor disponibilidad del producto y señalaron que los clientes redujeron las cantidades que compran.
El precio de la cebolla se duplicó y llegó a $3.500 por kilo en verdulerías de Paraná consultadas por Elonce. El fuerte incremento comenzó a modificar las compras de los consumidores, que optan por llevar menores cantidades ante el impacto del producto en el presupuesto cotidiano.
Marisol Almarante, encargada de una verdulería, explicó a Elonce que anteriormente se podían comprar dos kilos por $3.500, mientras que actualmente ese monto alcanza para solamente un kilo. "Aumentó el doble", indicó.
Según explicó la comerciante, el incremento estaría relacionado con una menor disponibilidad del producto. "El tema es la escasez, al no haber tanta producción aumenta un montón", señaló. El comportamiento, sostuvo, suele repetirse con otras verduras cuando disminuye la oferta.
Los consumidores compran menos cebolla
El aumento ya se refleja en las decisiones de los clientes. "En este momento bajó un poco la venta de cebolla. Antes compraban dos kilos, ahora es solo un kilo o medio kilo", detalló Almarante. Además, aseguró que los consumidores "se sorprenden" cuando consultan el nuevo valor.
El relevamiento realizado en otros comercios permitió encontrar valores similares, con el kilo de cebolla también alrededor de los $3.500. En contraste, la papa registró una baja y se ofrece en algunos negocios a dos kilos por $3.000.
Entre los productos con mayor demanda aparecen actualmente las frutillas, que se comercializan en promoción a tres kilos por $10.000. También mantienen salida el tomate, zapallito y verduras de hoja como acelga y rúcula.
Cuánto cuesta una compra de frutas y verduras
Una compra más amplia también representa un desembolso significativo. En el comercio consultado ofrecen un combo reducido de frutas y verduras que incluye un maple de huevos y cuesta aproximadamente $25.000.
Ante la suba de la cebolla, durante el móvil también se consultaron posibles alternativas para cocinar. La cebolla de verdeo ronda los $4.500 por paquete, mientras que el morrón rojo cuesta alrededor de $6.800 por kilo y el verde, $6.000.