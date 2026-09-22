Cinco escuelas se sumaron a la iniciativa para el reciclaje de residuos en Paraná

Con estas incorporaciones, ya son 22 las instituciones que participan de Ecoaliados, la iniciativa impulsada por la Municipalidad que promueve la recuperación de materiales reciclables.
La Municipalidad de Paraná continúa fortaleciendo las acciones de educación y concientización ambiental a través del programa Ecoaliados, que suma cinco nuevas instituciones educativas de la ciudad. En la empresa Quanta Reciclaje se concretó la firma de los nuevos convenios con las escuelas William Morris, Martín Lutero, Paraná High School, Galileo Galilei y Siglo 21.
La iniciativa propone que las instituciones participantes realicen el acopio de materiales plásticos reciclables para luego entregarlos a la empresa Quanta, donde son procesados y transformados en mobiliario urbano destinado a plazas, espacios de recreación y otros ámbitos comunitarios.
El subsecretario de Ambiente de Paraná, Maximiliano Pérez Vicenz, explicó que el objetivo es acercar la práctica del reciclaje a las instituciones y generar un circuito que permita que los materiales recuperados vuelvan a la comunidad en forma de nuevos productos.
Ecoaliados contempla un acompañamiento permanente por parte de la Municipalidad. Las instituciones realizan el acopio de los materiales y, desde la Subsecretaría de Ambiente, se coordinan recorridos periódicos para retirarlos.
“Las instituciones realizan el acopio del material y desde la Municipalidad, desde la Subsecretaría de Ambiente, nos encargamos de hacer un recorrido semanal: retiramos el material y posteriormente siguen acopiando”, destacó Pérez Vicenz.
Todo lo recuperado se registra en una cuenta corriente correspondiente a cada institución, que permite llevar un seguimiento del material recolectado y posteriormente intercambiarlo por el mobiliario que la institución necesite.
Ecoaliados articula reciclaje, educación ambiental y economía circular, generando un circuito en el que los materiales recuperados dejan de ser residuos y se convierten en nuevos elementos destinados al uso comunitario.
Del residuo al mobiliario
Javier Levy, responsable de Relaciones con la Comunidad de la empresa, explicó que la empresa recibe plásticos duros y blandos de origen domiciliario que son recuperados por las instituciones participantes. “Nosotros procesamos ese material que reciclan las instituciones. Gracias a la colaboración de la Municipalidad, nosotros lo transformamos en productos que vuelven a las instituciones que lo juntaron, a organizaciones de la sociedad civil y a espacios públicos”, detalló.
El programa genera un circuito de economía circular en el que los materiales recuperados por las escuelas vuelven a la comunidad transformados en nuevos productos.
Levy también destacó la importancia de la participación de los estudiantes y del trabajo articulado entre distintos sectores. En ese sentido, valoró especialmente el acompañamiento de la Universidad Siglo 21 y la Fundación 4.0, que contribuyen a vincular a las instituciones educativas, el sector privado y la Municipalidad.
Como parte de esta articulación, la Universidad Siglo 21 y la Fundación 4.0 realizarán además un aporte de mobiliario para las instituciones que se incorporan, como punto de partida para fortalecer las acciones de reciclaje y concientización ambiental.
La propuesta busca así que la participación de las escuelas trascienda la separación de residuos y se convierta en una experiencia concreta de educación ambiental, compromiso comunitario y economía circular.
Articulación y compromiso de la comunidad educativa
La propuesta también cuenta con el acompañamiento de la Universidad Siglo 21, que participa a través de sus vínculos con instituciones educativas, empresas y el Municipio.
Yanina Molina, responsable de Vinculación Institucional de la universidad, destacó la importancia de generar espacios de encuentro y diálogo que permitan impulsar acciones concretas en materia ambiental.
“Nos sumamos a este proyecto a partir de acciones concretas. Hoy se entrega mobiliario a las instituciones y esto es un paso en la transformación y la concientización ambiental que queremos abordar desde la universidad, acompañando a los colegios, a Quanta y a la Municipalidad”, señaló.
Molina explicó que la participación surge a partir de los vínculos que la universidad mantiene con distintos actores de la comunidad y remarcó la importancia de acompañar iniciativas que se desarrollan en la ciudad.
Por su parte, Osvaldo Rabaglia, rector del Paraná High School, destacó que el reciclaje y la conciencia ambiental forman parte de un trabajo institucional sostenido.
“Esto es para fortalecer un poco más la actividad que venimos realizando en forma institucional del reciclado y el cuidado del medio ambiente, un programa que ya tenemos institucionalizado”, expresó.
El establecimiento retoma además el trabajo conjunto con Quanta luego de algunos años, con el objetivo de involucrar no solamente a los estudiantes, sino también a las familias y a toda la comunidad educativa.
La incorporación al programa Ecoaliados permite profundizar ese trabajo y generar nuevas instancias de participación para que los estudiantes sean protagonistas de prácticas vinculadas con el cuidado del ambiente y la recuperación de residuos.