Paranaense le propuso casamiento a su novia durante San Lorenzo-Boca: “Me llevo un hermoso recuerdo”

Una propuesta de casamiento durante San Lorenzo-Boca convirtió una tarde de fútbol en un recuerdo para toda la vida para una pareja de Paraná. Leo Franco sorprendió a su novia, Sil Segovia, al arrodillarse en las tribunas del Nuevo Gasómetro y pedirle matrimonio ante la mirada de quienes se encontraban alrededor.

La pareja lleva seis años junta y viajó este domingo a Buenos Aires para presenciar el clásico correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura. Leo, reconocido hincha de San Lorenzo, había elegido el estadio del Ciclón como escenario para dar un nuevo paso en su relación.

La experiencia tuvo un ingrediente adicional para Sil: era la primera vez que asistía a un estadio de fútbol. “Le gustó la hinchada, el recibimiento y se enamoró también de eso”, contó Leo en diálogo con Elonce, luego de protagonizar la emotiva escena.

Una tarde que fue mucho más allá del resultado

En lo estrictamente deportivo, la jornada no terminó como esperaba el hincha paranaense. Boca derrotó 2 a 0 a San Lorenzo en un encuentro que comenzó a inclinarse para el visitante a los 30 minutos del primer tiempo, cuando Manuel Insaurralde fue expulsado por una fuerte infracción sobre Santiago Ascacibar.

Con un futbolista más, el Xeneize encontró la ventaja durante el complemento. Leandro Lozano abrió el marcador a los 12 minutos con un remate de zurda, tras una asistencia de Leonel Flores, mientras que Miguel Merentiel convirtió posteriormente el 2-0 definitivo luego de un centro rasante de Lautaro Blanco.

El cierre del encuentro estuvo atravesado por un intenso diluvio, que provocó la acumulación de agua en distintos sectores del campo de juego. Sin embargo, para Leo, la derrota de San Lorenzo quedó relegada frente a lo que había vivido junto a su pareja. “El resultado no fue como esperábamos, pero me llevo un hermoso recuerdo de la experiencia vivida”, expresó a Elonce.

De esta manera, el clásico quedó marcado para ambos por mucho más que los goles y el resultado: después de seis años de relación, una visita al Nuevo Gasómetro terminó transformándose en el escenario elegido para sellar su compromiso.