La Cacerola celebró la primavera con murga, juegos y un picnic familiar

El grupo La Cacerola celebró el Día de la Primavera con una jornada de murga, juegos y un picnic en la plaza Sáenz Peña de Paraná. La actividad reunió a niños de entre 3 y 12 años, acompañados por docentes, familiares y amigos.

Los participantes llegaron hasta el espacio público al ritmo de la batucada, luego de partir desde la sede del taller. Una vez en la plaza, compartieron la merienda y disfrutaron de diferentes propuestas recreativas.

“Hace 24 años que La Cacerola viene de picnic a festejar la primavera con los chicos de todos los talleres”, explicó María Luz Gómez durante una entrevista con Elonce.

Una tradición que reunió a las familias

La referente señaló que la convocatoria permanecía abierta para los niños de los talleres, sus amigos y las familias que quisieran sumarse. La propuesta buscó celebrar tanto la llegada de la primavera como el Día del Estudiante.

Celebración por el día de la primavera del grupo "La cacerola"

“Salimos con la murga desde La Cacerola y vinimos bailando hasta la plaza. Después hicimos un picnic, jugaron libremente y las profesoras organizaron diferentes actividades”, relató Gómez.

La música y el baile fueron protagonistas de la jornada. Con instrumentos de percusión y canciones, los integrantes del espacio recorrieron las calles y trasladaron el festejo hasta la plaza.

“Bailamos murga y contagiamos alegría”, destacó la docente, mientras los niños se preparaban para cerrar la actividad con una nueva presentación de la batucada.

La alegría de los chicos

Los protagonistas también contaron cómo vivieron la salida. Pilar, de nueve años, afirmó que la estaba pasando “re bien” y aseguró que le encantaba participar de este tipo de encuentros.

“Lo que más me gusta es cuando vamos a jugar y bailamos”, expresó la niña. Rufina, por su parte, valoró la posibilidad de compartir la actividad con sus compañeros: “Me gustó mucho porque pudimos estar todos juntos y merendar en grupo”.

Jazmín coincidió y señaló que su parte preferida fue encontrarse con sus amigos. Rosario, de ocho años, también destacó los juegos grupales desarrollados durante la tarde.

Santiago, de siete años, contó que disfrutó la merienda y que había invitado a su primo. Además, compartió su entusiasmo por el fútbol y reveló que le gustaba desempeñarse como arquero.

La jornada concluyó con una batucada de primavera, en medio de aplausos, cantos y saludos. La celebración formó parte de las distintas propuestas que se desarrollaron durante la semana por el Día del Estudiante y la llegada de la nueva estación.