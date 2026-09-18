Inaugurarán un nuevo espacio público con una gran Fiesta de la Primavera en Oro Verde

El Paseo de las Diagonales en Oro Verde será inaugurado este lunes 21 de septiembre con una Fiesta de la Primavera desde las 15. El nuevo espacio demandó más de $60 millones y cuenta con juegos, cancha de fútbol, playón de básquet e iluminación LED.
El Paseo de las Diagonales en Oro Verde será inaugurado este lunes 21 de septiembre con una celebración que combinará la apertura del nuevo espacio público con la tradicional Fiesta de la Primavera. Las actividades comenzarán a las 15 y tendrán entrada libre y gratuita.
El predio se encuentra en la intersección de Los Fresnos y Los Cardenales y demandó una inversión superior a los 60 millones de pesos. Según informó el Municipio, las obras fueron ejecutadas con presupuesto y mano de obra municipal.
El nuevo paseo cuenta con un sector de juegos infantiles equipado con un mangrullo, mesas y bancos, veredas alrededor del predio, cancha de fútbol, playón de básquet e iluminación LED. Durante su construcción se conservaron los árboles existentes para mantener la fisonomía original del lugar.
Árboles y participación de las escuelas
Además de preservar los ejemplares que ya se encontraban en el terreno, el Municipio incorporó nuevos árboles mediante su área de arbolado. También se desarrollaron jornadas de plantación con la participación de cuatro escuelas de la zona.
Con esta inauguración, Oro Verde sumará su segundo nuevo espacio público en poco más de un año. A fines de agosto de 2025 había quedado habilitado para los vecinos el Paseo Oasis.
La apertura del Paseo de las Diagonales se realizará en coincidencia con la Fiesta de la Primavera, para la cual se preparó una programación destinada a las familias, con espectáculos, actividades recreativas y propuestas culturales.
Fiesta de la Primavera con entrada gratuita
Desde las 15 se presentarán los talleres municipales, la Orquesta Jorge Méndez, el taller de folclore de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER y Almas Danzantes.
La jornada también incluirá juegos, sorteos, servicio de cantina y una feria de emprendedores. Los organizadores recomendaron a quienes concurran llevar mate y sillones para disfrutar de las diferentes propuestas previstas durante la tarde.
El cierre musical estará a cargo de Oro Verde Tropical y Pont a Bailar, que completarán los festejos por la llegada de la primavera y la inauguración del nuevo espacio recreativo de la ciudad universitaria.