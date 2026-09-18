Laboratorio en San Benito: en la vivienda allanada se diluía el producto y se preparaba para el mercado directo

En la vivienda allanada se preparaba el producto para enviar al mercado directo

La investigación comenzó por una causa vinculada a estafas con cheques apócrifos utilizados en comercios de Paraná y derivó en un inesperado hallazgo durante uno de los allanamientos realizados en San Benito: un espacio utilizado para preparar y fraccionar una sustancia derivada de la ketamina.

El procedimiento permitió secuestrar una importante cantidad de productos ya envasados, además de elementos utilizados para su preparación. Por el hecho, una mujer que residía en el lugar quedó detenida y será imputada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El fiscal Santiago Alfieri dialogó con Elonce y explicó que los allanamientos habían sido ordenados en el marco de una investigación por estafas con cheques apócrifos.

“A partir de una investigación penal preparatoria que estábamos llevando adelante por estafas con cheques apócrifos, realizamos procedimientos en función de buscar aberturas que fueron objeto de la estafa, además de dispositivos de telefonía celular y otros elementos que nos llevaran por el lado de la autoría”, relató a Elonce.

“En uno de los procedimientos, donde principalmente buscábamos las aberturas, es que nos encontramos con este hallazgo de una gran cantidad de productos ya envasado en dosis fraccionadas y de elementos para la preparación: ollas, bidones, filtradores”, detalló.

Alfieri precisó que, de acuerdo con los primeros indicios, el lugar no necesariamente funcionaba como un laboratorio destinado a fabricar la sustancia desde cero. “Más que un lugar de fabricación, era un lugar de donde se diluía el producto y se preparaba para el mercado directo”.

Qué sustancia encontraron

Respecto de la droga secuestrada, el fiscal indicó que se trata de un derivado de la ketamina, aunque la composición exacta deberá establecerse mediante una pericia química.

“Es un derivado de la ketamina. Ahora va a depender de la pericial química para determinar específicamente el producto y qué carga de ketamina tiene”.

Los reactivos utilizados por la Policía Científica durante el procedimiento dieron positivo de manera orientativa.

Más de 280 frascos y etiquetas de un laboratorio paraguayo

Entre los elementos encontrados había más de 280 frascos vinculados con la sustancia química. Las etiquetas utilizadas llamaron especialmente la atención de los investigadores debido a que correspondían a un laboratorio de Paraguay.

“Han seleccionado producir unas etiquetas para pegarle a sus frasquitos que son de un laboratorio de Paraguay”.

El fiscal sostuvo que, según la hipótesis investigativa, esas etiquetas podían utilizarse para generar una apariencia de producto industrial frente a los consumidores.

“Entendemos que esas etiquetas se pegaban en los frasquitos para el mercado directo a consumidores. Han tomado un nombre real de un laboratorio paraguayo para aplicarlo aquí, para dar la apariencia de que se trata de un producto industrial”.

Una mujer quedó detenida

Durante el allanamiento también fue detenida una mujer que residía en el inmueble. Según Alfieri, era la única persona adulta que vivía allí y se encontraron elementos que, para los investigadores, permiten vincularla con las tareas de preparación y fraccionamiento.

El fiscal agregó que también encontraron indicios sobre la actividad que se desarrollaba en el inmueble. “Encontramos distintos elementos que nos permiten entender que estaba en producción esta tarea de envasado, con lo cual le achacamos la tarea del preparado y de tenerlo para el confines de comercialización”.

La investigación busca conectar las dos causas

El próximo paso será avanzar tanto sobre la acusación contra la persona detenida como sobre la posible relación entre el hallazgo de la droga y la investigación por las estafas. En ese sentido, el secuestro de las aberturas también fue considerado relevante para la causa original.

“Vamos a tratar de establecer cómo llegaron ahí las aberturas, porque fueron secuestradas en el lugar, parte de las que habían sido obtenidas de las estafas”, señaló.

La Justicia también analizará el contenido de uno de los teléfonos secuestrados durante el operativo. Alfieri evitó brindar detalles sobre eventuales nuevas medidas para no afectar la investigación.

Y agregó: “Lo que se derive del contenido del teléfono que pudimos secuestrar en ese lugar, vinculado con la tenencia de droga, nos llevará por caminos a recorrer en la investigación”.

Respecto del dinero encontrado durante el procedimiento, el fiscal sostuvo que la hipótesis es que podría estar relacionado con actividades ilícitas.