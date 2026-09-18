Laboratorio clandestino en San Benito: aseguran que la droga "estaba al alcance de cualquier persona en la casa"

Una mujer de 23 años fue detenida y dos niños quedaron a resguardo del COPNAF

Un allanamiento realizado este viernes en San Benito por una investigación de estafa derivó en un hallazgo inesperado: la Policía encontró un presunto laboratorio clandestino destinado a la preparación y envasado de drogas sintéticas, con casi 1.000 frascos, precursores químicos y maquinaria para rotular y prensar envases.

El procedimiento fue encabezado por la División Delitos Económicos en el marco de una causa que investiga una estafa contra dos corralones, uno de Paraná y otro de Hasenkamp, con un perjuicio económico estimado en 13 millones de pesos mediante el uso de cheques apócrifos.

La jefa de la División Delitos Económicos, comisario inspector Eliana Galarza, confirmó que los allanamientos fueron ordenados por la Unidad Fiscal Especializada a cargo del fiscal Santiago Alfieri.

“En horas de la mañana se dio cumplimiento a dos medidas de allanamiento tramitadas por la Unidad Fiscal Especializada, en principio por una causa de estafa”, indicó.

La investigación dio un giro inesperado

Durante la requisa en una vivienda ubicada sobre calles Quiroz y Miura, los efectivos encontraron "una cantidad exuberante de frascos rotulados con una sustancia que, tras habérsele realizado el test orientativo, arrojó compatibilidad con precursores químicos. Había frascos llenos y otros para llenar”, explicó Galarza.

La funcionaria reconoció que el hallazgo sorprendió incluso a los investigadores. “Muchos elementos químicos y tóxicos en una vivienda doméstica, donde se encuentra un grupo conviviente y dos menores”, señaló.

Según precisó, los productos estaban a simple vista y al alcance de cualquier persona que circulara por la casa. “Los elementos estaban a simple vista, al alcance de la mano de cualquier persona que transitara dentro de la vivienda”, afirmó.

Una mujer detenida y dos niños bajo resguardo

Como consecuencia del procedimiento, la Fiscalía dispuso la detención de una mujer de 23 años, quien quedó alojada en la Alcaidía de Tribunales por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

En la vivienda convivía únicamente con sus dos hijos, de 1 y 4 años, quienes fueron asistidos por COPNAF y posteriormente entregados a un familiar directo, detalló la comisario inspector.

La hipótesis: fabricación y envasado de sustancias

Aunque los análisis de laboratorio aún deberán confirmar la naturaleza de los productos secuestrados, la Policía sostuvo que los elementos encontrados permiten trabajar sobre una hipótesis de producción de sustancias sintéticas. “Se puede presuponer. Para eso son los precursores químicos y este hallazgo es materia de investigación”, manifestó Galarza.

Además de los frascos, los investigadores secuestraron bidones, recipientes de mayor tamaño y equipos utilizados para completar y etiquetar los envases. “Se encontró evidencia para llenar los frascos, para prensarlos y para rotularlos. Son los elementos que nos permiten abordar una posible hipótesis de lo que ocurría en el lugar”, explicó.

Todos esos materiales fueron puestos a disposición de la Dirección de Toxicología (Drogas Peligrosas), que realizará los estudios químicos correspondientes. El rótulo de los envases, según confirmó la funcionaria, correspondía inicialmente a un anestésico veterinario, aunque aclaró que será la pericia la que determine el contenido definitivo.

La estafa que originó los allanamientos

La investigación comenzó hace aproximadamente un mes por una maniobra contra dos corralones de materiales para la construcción. De acuerdo con la Policía, los sospechosos obtenían aberturas de alto valor comercial mediante la entrega de cheques falsificados.

“La modalidad de esta maniobra era la entrega de cheques que luego se corroboró que eran apócrifos”, explicó Galarza.

Durante los procedimientos fueron recuperadas numerosas puertas y ventanas vinculadas con esa causa, mientras que en un segundo domicilio, ubicado sobre calle 25 de Junio, se localizaron partes del vehículo presuntamente utilizado para concretar la estafa. Dos personas fueron identificadas y quedaron supeditadas a la investigación.