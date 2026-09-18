Accidente fatal en Río Negro: un joven murió y una mujer y sus dos hijos resultaron heridos

Un accidente fatal en Río Negro dejó como saldo un joven de 19 años fallecido y tres heridos. Dos vehículos chocaron de frente sobre la Ruta Provincial 65. En uno de los autos viajaban una mujer y sus dos hijos menores.
Un accidente fatal en Río Negro provocó la muerte de Joel Agustín Rivero, de 19 años, y dejó heridos a una mujer y sus dos hijos menores. El choque frontal ocurrió este viernes, alrededor de las 7:30, sobre la Ruta Provincial 65, en el tramo que une Cipolletti con Fernández Oro, en la región del Alto Valle.
El siniestro se registró a la altura del sector conocido como Puente 83 y tuvo como protagonistas a una Citroën Berlingo, conducida únicamente por Rivero, y un Peugeot 208, en el que se trasladaban una madre de 35 años y sus dos hijos. Los cuatro ocupantes debieron recibir asistencia médica.
El alerta ingresó al Comando Radioeléctrico (CRE) alrededor de las 7:40 y efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti se trasladaron inmediatamente hasta el lugar. Como consecuencia de la magnitud del impacto y del operativo de emergencia, la circulación quedó totalmente interrumpida durante la hora pico.
Cómo ocurrió el choque frontal
Según las primeras pericias efectuadas en el lugar, la Citroën Berlingo circulaba en sentido oeste-este, desde Cipolletti hacia Fernández Oro, cuando por motivos que son investigados pasó al carril contrario y chocó frontalmente contra el Peugeot 208, que avanzaba en dirección opuesta.
Testigos indicaron a medios locales que el joven habría realizado una maniobra de sobrepaso momentos antes del impacto. Sin embargo, esa versión forma parte de las hipótesis que deberán ser corroboradas por las pericias y la investigación judicial.
A raíz del fuerte choque, Rivero quedó inconsciente dentro del vehículo y sufrió heridas de gravedad. Personal del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (Siarme) acudió al lugar y dispuso su inmediato traslado al hospital Pedro Moguillansky.
Murió pese a las maniobras de reanimación
Durante el traslado, el joven permanecía sin signos vitales, por lo que los profesionales activaron el protocolo de emergencia. Una vez en el establecimiento sanitario continuaron las tareas para intentar reanimarlo.
Pese al trabajo del equipo médico, la muerte de Rivero fue confirmada pocos minutos después de su ingreso al hospital, de acuerdo con la información comunicada por el Ministerio Público Fiscal. La víctima era oriunda de Plottier y tenía 19 años.
En el otro vehículo viajaba Sofía Wagner, de 35 años y oriunda de Fernández Oro, junto con sus dos hijos, ambos menores de edad. Los tres sufrieron lesiones de diversa consideración y fueron asistidos inicialmente en el lugar antes de ser derivados a un centro sanitario.
Una mujer y sus dos hijos resultaron heridos
Los profesionales del Siarme brindaron las primeras atenciones a los ocupantes del Peugeot sobre la propia calzada. Posteriormente, la mujer y los dos menores fueron trasladados para una evaluación médica más exhaustiva.
En el lugar también trabajó personal de Bomberos Voluntarios, que colaboró en la asistencia de uno de los involucrados. Si bien no había quedado atrapado entre los restos del vehículo, no podía abandonar el habitáculo por sus propios medios debido a las consecuencias del impacto.
Mientras se desarrollaban las tareas de emergencia y los peritajes, la Ruta Provincial 65 permaneció cortada. La Policía implementó desvíos por calles paralelas para ordenar el tránsito y numerosos automovilistas utilizaron el camino de La Falda como alternativa.
La Justicia investiga las causas
La reconstrucción del accidente quedó a cargo del Gabinete de Criminalística, cuyos integrantes realizaron mediciones, inspecciones y diferentes peritajes sobre los vehículos y la calzada para establecer la mecánica del choque.
También intervino la Fiscalía de turno de Cipolletti, con actuación de los fiscales Martín Pezzetta e Ivana Vassellati. Entre los elementos que deberán analizarse se encuentra la versión de testigos acerca de una presunta maniobra de sobrepaso realizada antes de la colisión.
Una vez finalizadas las tareas y retirados los vehículos, la circulación sobre la Ruta 65 pudo normalizarse. La investigación continuará con las pruebas recolectadas y los resultados de la autopsia para determinar las circunstancias exactas del accidente fatal que terminó con la vida del joven de 19 años.