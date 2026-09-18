Selección Argentina: los amistosos serán de “primer nivel” y permitirán cumplir sanciones

La Selección Argentina recibió una confirmación importante de cara a sus próximos compromisos: los amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín fueron catalogados como encuentros internacionales de “primer nivel”, condición que permitirá a los futbolistas sancionados después de la final del Mundial 2026 comenzar a cumplir sus fechas de suspensión. La AFA publicó este viernes las cartas de aprobación tramitadas vía Conmebol.

La determinación tiene especial relevancia para Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada, además del integrante del cuerpo técnico Roberto Ayala, quienes recibieron diferentes castigos por los incidentes registrados tras la derrota de Argentina frente a España en la final de la Copa del Mundo.

La FIFA había sancionado a Paredes con diez partidos de suspensión, a Molina con siete, a Almada con uno y a Ayala con tres. Además, aplicó multas económicas de 90.000 dólares para los dos primeros y de 30.000 dólares para Almada y Ayala. El organismo estableció que las suspensiones debían trasladarse a los siguientes partidos de la Selección.

Por qué es importante que sean amistosos de “primer nivel”

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó oficialmente la categoría otorgada a los tres encuentros: “En virtud de los encuentros amistosos que disputará la Selección Argentina durante la fecha de septiembre/octubre ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, se detallan a continuación las cartas de aprobación vía Conmebol de los tres cotejos catalogados como ‘Amistoso Internacional 1er Nivel’”.

La entidad añadió que los compromisos fueron organizados “cumpliendo con las disposiciones del Reglamento de partidos internacionales FIFA”. De esta manera, no serán considerados simples encuentros de preparación y tendrán validez para el cumplimiento de las suspensiones.

Para que un amistoso alcance esa categoría debe enfrentar a selecciones nacionales mayores, disputarse bajo las reglas oficiales correspondientes y contar con las aprobaciones de las asociaciones involucradas. La clasificación de los próximos partidos argentinos permite así que las sanciones comiencen a descontarse antes de futuros compromisos oficiales.

Las sanciones después de la final contra España

Los castigos se originaron en los incidentes registrados después de la final del Mundial 2026, disputada el 19 de julio en el estadio Nueva York-Nueva Jersey. España se consagró campeona tras vencer 1-0 a Argentina en tiempo suplementario.

Luego de analizar lo ocurrido, la Comisión Disciplinaria de FIFA abrió procedimientos contra futbolistas argentinos y posteriormente comunicó las sanciones. En el caso de Paredes y Molina, las actuaciones estuvieron relacionadas con infracciones por agresión, mientras que Almada fue investigado por conducta antideportiva.

Con el reconocimiento de los próximos amistosos, Almada podrá completar su única fecha de suspensión en el primero de los encuentros. Paredes y Molina, en cambio, arrastran castigos más extensos y necesitarán continuar descontando partidos.

Los próximos tres partidos de Argentina

El calendario comenzará el 30 de septiembre frente a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego llegará el compromiso contra Burkina Faso, el 2 de octubre, mientras que el cierre de la ventana será ante Benín, el 6 de octubre.

Los tres encuentros tendrán entonces una importancia adicional para Lionel Scaloni. Además de servir como preparación para el nuevo ciclo de la Albiceleste, permitirán avanzar en el cumplimiento de las sanciones que quedaron como consecuencia de la definición mundialista.

La confirmación de la categoría de los partidos despejó así una cuestión reglamentaria que resultaba determinante para los suspendidos. La propia AFA difundió este viernes la documentación de aprobación de los tres encuentros y ratificó que tendrán el carácter de “Amistoso Internacional 1er Nivel”.