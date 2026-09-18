Relanzan los créditos para autos 0 KM: de cuánto es la cuota para financiar $30 millones

Los créditos para autos 0 KM del Banco Nación permiten financiar hasta el 100% del vehículo, con opciones a tasa fija y UVA. Para un préstamo de $30 millones, las cuotas iniciales parten de $780.000. Cuánto hay que ganar y cuáles son los requisitos.
Los créditos para autos 0 KM del Banco Nación volvieron a tomar impulso a través del programa “+Autos con BNA”, que permite financiar vehículos nuevos y usados de hasta 10 años. Para un préstamo de $30 millones, las cuotas estimadas parten de $780.000 en la modalidad UVA y superan el millón de pesos en la alternativa a tasa fija.
Una de las principales características de la propuesta es que el trámite puede iniciarse directamente en los concesionarios adheridos, presentando el DNI. Se trata de un préstamo personal a sola firma, por lo que no requiere constituir una prenda sobre el vehículo ni realizar previamente gestiones presenciales en una sucursal bancaria.
La línea permite cubrir hasta el 100% del valor del automóvil, aunque quedan afuera los gastos de patentamiento y administrativos. El monto disponible parte de $1 millón y llega hasta $100 millones, mientras que los plazos dependen de la modalidad seleccionada.
Cuánto cuesta financiar $30 millones a tasa fija
Para quienes cobran sus haberes en Banco Nación, una financiación de $30 millones a 72 meses bajo el sistema francés tiene una TNA del 36% y un CFT TEA del 53,40%. La cuota mensual estimada es de $1.060.000.
En ese caso, el solicitante debe acreditar ingresos netos de al menos $3.028.500 mensuales, ya que la relación máxima entre cuota e ingreso es del 35%. De mantenerse las condiciones, el desembolso nominal acumulado durante los 72 meses rondaría los $76.320.000.
Para clientes de cartera abierta, sin acreditación de haberes en la entidad, la TNA asciende al 46% y el CFT TEA al 72,30%. La cuota estimada alcanza los $1.262.000, mientras que el ingreso neto exigido se ubica alrededor de $4.206.600 mensuales, con una afectación máxima del 30%. El total nominal proyectado para 72 meses es de unos $90.864.000.
La alternativa UVA arranca con cuotas más bajas
La segunda opción contempla préstamos ajustables por UVA a 60 meses. Para clientes que perciben su sueldo en el Nación, la TNA informada es del 19% más UVA, con un CFT TEA del 26,94%. Sobre $30 millones, la primera cuota se estima en $780.000.
Para acceder a esa financiación, el solicitante o grupo familiar debe acreditar al menos $2.228.500 netos mensuales. La cuota se actualiza según el valor diario de la UVA, por lo que no permanece fija durante los cinco años del crédito.
En el caso de quienes no cobran sus haberes en BNA, la primera cuota asciende aproximadamente a $880.000, con una TNA del 25% más UVA y un CFT TEA del 36,21%. Los ingresos netos requeridos alcanzan unos $2.933.300 mensuales.
Cómo funciona la cobertura de la cuota UVA
La modalidad UVA incorpora una cobertura obligatoria mediante el Tope de Cuota CVS (Coeficiente de Variación Salarial) a partir de los 180 días. Este mecanismo busca limitar la evolución de la cuota en relación con el comportamiento de los salarios.
A diferencia de la tasa fija, los montos futuros de la opción UVA dependen de la evolución del índice de actualización, publicó UnoMendoza. Por ese motivo, las cifras de devolución iniciales no representan un monto final fijo: el capital y las cuotas se reajustan durante la vigencia del préstamo.
Los interesados pueden iniciar la solicitud al momento de concretar la compra en los concesionarios adheridos de todo el país, utilizando el DNI. Las condiciones finales dependerán del perfil crediticio, los ingresos acreditados, el vehículo elegido y la modalidad de financiación.