Una madre pidió ayuda para sostener el tratamiento de su hijo con lupus: “Es una lucha diaria”

Una madre pidió ayuda para sostener el tratamiento de su hijo de 13 años, quien fue diagnosticado con lupus después de permanecer internado en el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná. La familia reside en Concepción del Uruguay y debe viajar periódicamente a la capital provincial para realizar consultas y estudios médicos.

Alejandra relató a Elonce que Bautista fue hospitalizado el 25 de mayo en su ciudad de origen, inicialmente sin un diagnóstico preciso. Posteriormente, los profesionales decidieron trasladarlo a Paraná ante la sospecha de una endocarditis aguda.

“Después de una semana internado descubrieron que tenía lupus. Lo habían trasladado por una posible endocarditis, que gracias a Dios se descartó, pero la válvula mitral del corazón presenta una dificultad”, explicó la mujer.

Viajes y controles permanentes

Durante los primeros meses del tratamiento, madre e hijo debieron viajar semanalmente desde Concepción del Uruguay hasta Paraná. Aunque las consultas cardiológicas comenzaron a espaciarse, Bautista debe continuar bajo seguimiento médico, principalmente por las posibles complicaciones renales.

“Ahora tenemos que volver el 18 de octubre. La cardióloga lo verá dentro de tres meses, pero en el medio debemos venir para hacerle estudios y controlar si aumentan la infección o la inflamación, especialmente en los riñones”, detalló Alejandra.

Los traslados implican alrededor de cinco horas de viaje y extensas jornadas entre consultas y estudios. “Es mucho caminar de acá para allá, ver médicos y después hacer el viaje. Cansa”, contó Bautista.

El adolescente describió cómo transitaba la enfermedad y destacó su voluntad de continuar con el tratamiento. “Hay días buenos y días malos, pero ahí vamos. Es una lucha constante y vamos a salir adelante poco a poco”, expresó.

El pedido de ayuda de la familia

Alejandra explicó que permaneció un mes junto a su hijo durante la internación, situación que afectó profundamente la economía familiar.

“Tuve que cambiar de casa porque él necesita estar en un lugar que no sea húmedo ni frío. Hoy pago un alquiler muy caro y tengo dos meses para buscar otra vivienda que sea más económica, pero que también se adapte a sus necesidades”, señaló.

La madre trabaja como mensajera y, además, prepara milanesas para distintos comercios. Su objetivo es poner en marcha otro emprendimiento de elaboración de pizzas, pero aseguró que necesita materias primas para comenzar.

“Yo no quiero que me mantengan. Tengo todo preparado para trabajar, pero me faltan los insumos. Estar un mes internada con él fue un ahogo económico”, sostuvo.

PEDIDO DE AYUDA DE UNA MADRE ANTE EL TRATAMIENTO DE SU HIJO

La situación también implicó cambios en la alimentación de Bautista y nuevos gastos asociados con su atención. Por ese motivo, la familia presentó una carta ante el Gobierno provincial y solicitó colaboración para afrontar esta etapa.

Cómo colaborar con Bautista

Quienes puedan colaborar con la familia podrán hacerlo mediante el alias:

ALEKRENZ.BRU

Alejandra también dejó como teléfono de contacto el 03442 67-8720. La ayuda será destinada a los gastos relacionados con el tratamiento, los traslados, la alimentación de Bautista, la búsqueda de una vivienda adecuada y la compra de insumos para desarrollar el emprendimiento familiar.