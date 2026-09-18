Personal impulsó nuevas formas de aprender, innovar y transformar desde Campus Party.

Se vivió una nueva edición del encuentro de tecnología e innovación a la ciudad de Paraná y Personal presentó dos charlas con foco en la tecnología: desde la transformación de trayectorias profesionales hasta su aplicación en la agroindustria.
Personal acompañó una nueva edición de Campus Party, la segunda en Entre Ríos, un evento que reunió a estudiantes, emprendedores, empresas, universidades y referentes del ecosistema tecnológico.
La agenda incluyó inteligencia artificial, robótica, programación, computación cuántica y ciberseguridad, entre otras temáticas. Personal llevó al escenario principal dos conversaciones que proponen mirar la tecnología desde lugares diferentes: como una herramienta capaz de abrir nuevos caminos profesionales y como aliada para transformar sectores productivos tradicionales.
Spoiler: terminamos en tecnología
¿Qué tienen en común una maestra jardinera y un profesional que trabajó durante más de diez años en logística? Ninguno imaginaba que terminaría trabajando en tecnología.
Flor Guerrero y Pablo Giannico, egresados de Digitalers, compartieron cómo se animaron a salir de lo conocido, formarse en nuevas habilidades y cambiar el rumbo de sus carreras. Hoy, ambos integran equipos de Personal vinculados al desarrollo de sus plataformas digitales.
La conversación estuvo guiada por Giselle Astudillo, del equipo de Comunicaciones Externas de Personal, y recorrieron cómo llegaron a Digitalers, qué significó empezar en un mundo profesional completamente nuevo y qué aprendizajes de sus experiencias anteriores todavía los acompañan. Digitalers es el programa de formación gratuita de Personal que busca acercar conocimientos y herramientas digitales y generar oportunidades de desarrollo frente a las nuevas demandas del mundo laboral.
Cortemos con tanta dulzura: de la teoría a la acción para innovar en el Agro
La tecnología también está cambiando la manera de producir, Tomás Liceda Rosasco, Manager Agro IoT de Personal, es ingeniero agrónomo con más de 20 años de experiencia en la agroindustria de Argentina y Latinoamérica, y puso sobre la mesa los desafíos y oportunidades que atraviesa hoy el sector y el potencial de tecnologías como IoT para sumar inteligencia, eficiencia y valor a la producción.
Una década acompañando a Campus Party
La presencia de Personal en Campus Party forma parte de una historia que comenzó hace diez años. La compañía acompaña al encuentro desde su desembarco en Argentina, con la primera edición realizada en Tecnópolis (Buenos Aires). Desde entonces, sostiene su participación como parte de su compromiso con el desarrollo tecnológico, la innovación y la generación de oportunidades para que nuevas generaciones se acerquen a las habilidades y profesiones vinculadas con la transformación digital.
La edición 2026 continuó el recorrido en Paraná, en el marco de una iniciativa organizada por el Gobierno de Entre Ríos junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), la UADER y el Instituto Becario.
En el Centro Provincial de Convenciones donde ser realizó la actividad, Personal inauguró en 2025 un Aula Digital de Nuestro Lugar, su programa de ciudadanía digital, para acercar tecnología y nuevas herramientas de aprendizaje a la comunidad educativa. La iniciativa forma parte del trabajo que la compañía desarrolla para ampliar oportunidades de formación y acompañar el desarrollo de habilidades digitales en distintos puntos del país.
Somos Personal
Somos Personal, la marca de servicios de Telecom Argentina SA, Integramos un ecosistema de servicios que amplía el acceso y el uso de la tecnología.
Ofrecemos conectividad fija y móvil en todo el país a través de Personal Fibra y Personal Móvil, con redes de fibra óptica, 4G y 5G que sostienen la vida digital de personas, hogares y organizaciones.
Con Personal Flow acercamos TV y streaming; con Personal Pay, soluciones financieras digitales; con Personal Tech, servicios de tecnología y transformación digital para empresas y organismos públicos; y con Personal Smarthome y Tienda Personal, soluciones para hogares conectados y acceso a dispositivos. Estamos presentes en Argentina y Paraguay, y ofrecemos TV paga en Uruguay.