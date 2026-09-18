UPCN no asistió a la paritaria y reclamó una “verdadera discusión salarial”

UPCN no asistió a la paritaria convocada para este viernes por la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, al considerar que el aumento salarial para septiembre ya había sido anticipado por el Gobierno provincial y que, en esas condiciones, la audiencia no permitiría una negociación efectiva.

La Comisión Directiva del gremio resolvió durante la mañana ausentarse del encuentro y pidió que las conversaciones continuaran “en un marco de respeto y responsabilidad”. La organización sostuvo que su presencia podía interpretarse como un respaldo a la propuesta oficial.

“El Gobierno anticipó ayer cuál es el aumento para septiembre. Entonces, ¿qué va a cambiar esta reunión paritaria? Puede haber buenas intenciones. Pero si no hay discusión, no hay paritaria”, manifestó UPCN mediante un comunicado.

El gremio pidió continuar la negociación

La organización sindical aclaró que su ausencia no significaba romper las conversaciones con el Ejecutivo. Por el contrario, expresó su disposición a volver a reunirse cuando exista una agenda que permita abordar una recomposición salarial y otros aspectos vinculados con los ingresos de los empleados públicos.

“Si ese es el aumento que pueden dar, que el Gobierno asuma el compromiso y lo liquide”, sostuvo UPCN. Además, planteó la necesidad de discutir distorsiones salariales, códigos específicos y otras medidas destinadas a brindar alivio a los trabajadores.

El sindicato argumentó que los salarios atravesaban un proceso de deterioro en numerosos organismos provinciales y consideró que, como gremio mayoritario, no correspondía emitir una señal que pudiera ser interpretada como acompañamiento a una decisión que consideraba insuficiente. “UPCN siempre está dispuesto al debate. Debatir no es resignar”, afirmó.

Cuestionamientos al funcionamiento de la paritaria

En el documento, UPCN reclamó que las futuras negociaciones tengan “reglas claras” y cuenten con funcionarios con capacidad para discutir alternativas. “Necesitamos una verdadera paritaria: con reglas claras, funcionarios con poder de negociación y dispuestos a buscar soluciones”, señaló.

El comunicado también incluyó críticas hacia la conducción de ATE, a la que UPCN acusó de utilizar la negociación salarial como escenario para disputas gremiales y exposición mediática. Se trató de cuestionamientos formulados por la organización sindical, que sostuvo que esas diferencias terminaban desplazando el eje de la discusión salarial.

Asimismo, UPCN pidió la intervención del máximo responsable de la Secretaría de Trabajo ante situaciones que calificó como agravios y conductas antisindicales provenientes de referentes de ATE. El gremio consideró que esas disputas podían afectar el ámbito de negociación.

“No asistir hoy no corta el diálogo”

Finalmente, la organización insistió en que su ausencia de la audiencia de este viernes no significaba abandonar la mesa de conversaciones con el Gobierno provincial. “No asistir hoy no corta el diálogo”, remarcó UPCN y aseguró que continuará participando de las negociaciones destinadas a mejorar las condiciones de los trabajadores estatales.

El sindicato anticipó así su disposición a retomar las conversaciones, aunque condicionó los próximos encuentros a que exista margen para discutir medidas salariales y laborales concretas. “Todavía falta mucho para llegar a fin de año”, concluyó.