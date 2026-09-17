Rappallini defendió el rol de la industria y pidió condiciones para competir con el mundo

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, defendió el rol de la industria como generadora de valor, empleo y capacidades productivas, y sostuvo que las empresas argentinas necesitan condiciones similares a las de sus competidores internacionales. El dirigente participó este jueves de la 22ª Jornada de la Industria, realizada en Paraná.

En diálogo con Elonce, Rappallini analizó el impacto que una fábrica genera mucho más allá de sus instalaciones. Destacó especialmente la transformación de materias primas, la creación de puestos de trabajo directos e indirectos y la conformación de una red económica alrededor de cada establecimiento productivo.

“Por un lado entran materias primas y salen productos terminados. Esto es generación de valor”, resumió. En ese sentido, puso como ejemplo la estructura agroindustrial de Entre Ríos y remarcó que el aporte de una empresa no se limita a su volumen de facturación.

El entramado que se genera alrededor de una industria

Rappallini sostuvo que detrás de cada planta aparece un conjunto de actividades que multiplica el impacto económico inicial. “Cuando hay una industria, tenés empleo indirecto, tenés empleo inducido”, explicó al referirse a los proveedores, servicios y actividades profesionales vinculados con la producción.

Según consideró, ese entramado tuvo históricamente una incidencia relevante en la conformación social argentina. “A través de la industria hay una generación de valor, se genera una sociedad media y eso es lo que uno ve al recorrer la Argentina. La clase media es, en algún punto, producto de la Argentina industrial”, sostuvo.

El titular de la UIA planteó que una empresa también genera formación, conocimientos y una vida económica a su alrededor. “No es solamente un número y una facturación, sino la generación de valor”, señaló. Por eso, consideró necesario explicar con mayor claridad el significado que tiene la actividad industrial dentro del desarrollo económico.

La capacidad de transformar como fuente de riqueza

Uno de los conceptos centrales de Rappallini fue la importancia de conservar la capacidad de transformación. Para el dirigente, un país que pierde conocimientos industriales también compromete posibilidades futuras de generar riqueza, aun cuando en el corto plazo pueda conseguir determinados bienes a menor costo en el exterior.

“Cuando perdés la transformación, perdés la capacidad de generar riqueza”, afirmó. Para ejemplificarlo, mencionó procesos internacionales en los que grandes compañías trasladaron parte de sus cadenas productivas hacia Asia y posteriormente encontraron dificultades para recuperar capacidades que habían dejado de desarrollar en sus países de origen.

Rappallini vinculó esa discusión con el escenario geopolítico actual y la revalorización internacional de la producción industrial. En los últimos años, señaló, distintas economías comenzaron a revisar la importancia estratégica de conservar industrias, conocimientos tecnológicos y cadenas de suministro dentro de sus territorios.

“El Estado tiene que acompañar y facilitar”

La competitividad fue otro de los ejes abordados durante la entrevista. Rappallini sostuvo que el sector privado necesita un Estado capaz de generar un marco que facilite la producción, la inversión y las exportaciones.

Tras escuchar las exposiciones realizadas durante la Jornada de la Industria y conversar con autoridades entrerrianas, afirmó que encontró coincidencias alrededor de ese objetivo. “El Estado tiene que acompañar y facilitar al sector privado, la industria y la exportación”, expresó.

El dirigente comparó además la estructura económica argentina con la de otros países y consideró indispensable ampliar la base de empleo privado para sostener el funcionamiento del sector público. “Crecer el Estado sin tener en cuenta al privado termina en años de estancamiento”, manifestó.

Igualar condiciones para competir con el mundo

Para Rappallini, el desafío adquiere especial importancia en las actividades transables, es decir, aquellas empresas cuyos productos compiten directamente en los mercados internacionales o frente a bienes importados.

“El sector transable compite con el mundo, entonces tenés que igualar condiciones”, remarcó. Entre los factores que inciden sobre esa competitividad mencionó la estructura impositiva y cuestiones relacionadas con la legislación laboral.

El planteo coincidió con uno de los principales temas de la 22ª Jornada organizada por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER): los costos estructurales que enfrentan las empresas argentinas. Durante el encuentro, representantes industriales reclamaron avances en infraestructura, energía, conectividad, financiamiento y simplificación tributaria como herramientas para elevar la competitividad.

El desafío de atravesar la transición

Rappallini sostuvo que la industria argentina atraviesa un período de transformación en el que debe adaptarse a una economía con mayor competencia. En ese proceso, consideró necesario que las políticas públicas contemplen las diferencias existentes entre las condiciones locales y aquellas que enfrentan empresas radicadas en otros países.

Su posición fue que la integración económica debe producirse preservando las capacidades productivas. El dirigente planteó durante la jornada que Argentina necesita insertarse internacionalmente y competir, pero acompañando esa apertura con cambios que reduzcan los costos que actualmente recaen sobre quienes producen.

Desde esa perspectiva, insistió en que la discusión industrial no debería quedar reducida exclusivamente a cuánto produce o factura una compañía. Para el titular de la UIA, detrás de una fábrica existe una cadena de conocimientos, proveedores, profesionales, trabajadores y actividades económicas que termina impactando sobre las ciudades donde se encuentra instalada.

Entre Ríos como ejemplo de integración productiva

La estructura económica entrerriana ocupó un lugar particular en su análisis. Rappallini destacó la convivencia entre producción primaria y transformación industrial y consideró que la provincia permite observar cómo ambas actividades pueden formar parte de una misma cadena.

Ese entramado se advierte en sectores como la producción avícola, alimentos, madera, metalmecánica y otras actividades que transforman materias primas y requieren servicios asociados. En ese sentido, la Jornada reunió a empresarios, dirigentes industriales y autoridades para discutir cómo sostener y ampliar esas capacidades.

“La generación de valor” fue el concepto que Rappallini utilizó reiteradamente para sintetizar el aporte industrial. Su mensaje durante la visita a Paraná apuntó a que Argentina conserve la capacidad de transformar, formar trabajadores y desarrollar conocimiento mientras busca integrarse a los mercados internacionales.

Para conseguirlo, sostuvo, el desafío será crear condiciones que permitan a las empresas locales competir con el mundo sin cargar con desventajas estructurales desde el punto de partida.