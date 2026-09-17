Incendio fatal en Paraná: murió la mujer que permanecía internada y ya son dos las víctimas

El incendio fatal en Paraná ocurrido el pasado 6 de septiembre se cobró una segunda víctima: Velia Amanda Vergara de Clotet, de 85 años, falleció este jueves 17 luego de permanecer internada desde el siniestro registrado en su vivienda de calle D'Agostino al 1900.

La mujer permanecía internada en la Clínica Entrerriana como consecuencia de las lesiones sufridas durante el incendio. Su fallecimiento fue confirmado alrededor de las 22 de este jueves.

Su esposo, Carlos Rubén Clotet, de 87 años, también había resultado gravemente afectado por el fuego y falleció el 8 de septiembre, dos días después del hecho. De esta manera, el incendio terminó provocando la muerte de los dos integrantes del matrimonio, detalló Reporte 100.7.

El rescate del matrimonio durante el incendio

El siniestro se produjo alrededor de las 6 de la mañana del 6 de septiembre. Ante la emergencia, personal policial acudió hasta la vivienda y uno de los efectivos debió romper la puerta de ingreso para acceder al inmueble.

El policía logró rescatar al matrimonio, cuyos integrantes presentaban lesiones y dificultades para respirar. Ambos fueron asistidos y posteriormente derivados para recibir atención médica debido a las consecuencias del incendio.

Durante el procedimiento, el propio efectivo que participó del rescate sufrió una intoxicación por monóxido de carbono, por lo que también debió recibir asistencia médica.