Lionel Messi sorprendió a los deportistas de los Juegos Suramericanos 2026 con un mensaje especial

Messi envió un saludo a los deportistas de los Juegos Suramericanos

Lionel Messi tuvo un gesto especial con los deportistas que participan de los Juegos Suramericanos 2026, que se desarrollan en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela. El futbolista rosarino envió un mensaje que fue difundido este jueves por las cuentas oficiales del evento.

El delantero saludó a todos los atletas que forman parte de la competencia y destacó especialmente a quienes ya finalizaron sus pruebas y consiguieron medallas.

“Quería mandarles un saludo grande a todos los participantes de los Juegos Suramericanos. Sé que muchos ya compitieron. Felicitarlos a todos los que lo hicieron, los que ganaron medalla”, expresó Messi en el video.

La inauguración de los Juegos el pasado sábado en el Monumento a la Bandera en Rosario

Además, el capitán argentino tuvo palabras para aquellos deportistas que todavía tienen competencias por delante y les deseó lo mejor para sus próximas presentaciones.

“Desearles mucha suerte a todos los que todavía no lo hicieron y lo están por hacer ahora. Desearles todo lo mejor, mandarles un abrazo grande y que estén bien”, manifestó.

El mensaje del rosarino rápidamente tomó relevancia entre los participantes y el público que acompaña los Juegos Suramericanos 2026, una competencia que reúne a deportistas de distintos países de la región y que tiene como sedes a Rosario, Santa Fe y Rafaela.

La aparición de Messi sumó así un reconocimiento especial para los atletas que representan a sus países en las diferentes disciplinas y que atraviesan una de las principales competencias deportivas del calendario sudamericano.