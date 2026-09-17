El vóley fue protagonista de los Juegos Deportivos con 20 equipos universitarios

REDACCIÓN ELONCE
El vóley fue protagonista de los Juegos Deportivos de la Ciudad, con 20 equipos y alrededor de 300 estudiantes. La etapa universitaria reunió a representantes de distintas casas de estudio en los clubes Neuquen y Paracao, supo Elonce.
Los Juegos Deportivos de la Ciudad continuaron con su etapa universitaria y reunieron a más de 800 estudiantes de distintas casas de estudio. Este jueves, la actividad tuvo como protagonista al vóley, con partidos disputados en los clubes Neuquen y Paracao, según indicó a Elonce el subsecretario de Deportes municipal, Juan Arbitelli.
La disciplina reunió a alrededor de 300 jugadores distribuidos en 20 equipos: 12 masculinos y ocho femeninos. Durante la mañana se desarrollaron los encuentros de la rama femenina en el Club Neuquen, mientras que posteriormente la competencia se trasladó a Paracao para disputar las semifinales y finales de mujeres y varones.
"Estamos muy contentos con cómo se viene desarrollando esta semana. Tenemos más de 800 estudiantes que se inscribieron, están participando y vienen a disfrutar", destacó Arbitelli. Además, resaltó el nivel deportivo exhibido durante los partidos de vóley.
Universidades e institutos se sumaron a la competencia
La propuesta, coordinada por la Municipalidad de Paraná, transitó su tercera edición y convocó a estudiantes de las universidades e institutos terciarios con presencia en la capital entrerriana.
También participó como invitada la Universidad del Gran Rosario, institución que todavía no tiene sede en Paraná, pero cuenta con estudiantes de la ciudad. Algunos de ellos participaron durante la jornada anterior en la competencia de fútbol.
"Notamos mucha alegría en los jugadores, mucho esfuerzo y también instancias de camaradería, que es un poco la idea", explicó el subsecretario de Deportes sobre el objetivo que persigue la iniciativa.
De las aulas a la cancha
Entre las participantes estuvieron Sofía y Regina, estudiantes de Bioingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), quienes encontraron en la competencia una oportunidad para combinar sus estudios con una disciplina que practicaban desde pequeñas.
"Me invitaron y tenía muchas ganas de hacer algo nuevo para salir de la facultad. Hacer el deporte que me gustaba desde muy chica es algo muy lindo para mí", contó Sofía a Elonce.
Las estudiantes destacaron además que el torneo les permitió despejarse de las exigencias académicas y vincularse con otros jóvenes a través del deporte. La competencia universitaria continuó así con una propuesta que combinó actividad física, representación de las casas de estudio y espacios de encuentro entre estudiantes.