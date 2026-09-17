“Me agarra con ganas”: Marcelo Gallardo contó por qué eligió dirigir a Ecuador

Marcelo Gallardo rompió el silencio antes de viajar a Ecuador, donde este jueves será presentado oficialmente como nuevo entrenador de la selección. El técnico partió durante la madrugada desde Buenos Aires hacia Quito acompañado por buena parte de su cuerpo técnico y habló con la prensa antes de ingresar a la zona de embarque de Ezeiza.

“Es un desafío totalmente nuevo para mí. Siempre me generó curiosidad poder dirigir un seleccionado, creo que llegó en un momento en el que estaba con deseo de volver a trabajar”, explicó el Muñeco, quien no brindaba declaraciones extensas desde su salida de River a fines de febrero, más allá de su participación como analista durante el Mundial 2026.

Gallardo reveló además que Ecuador ya había intentado contratarlo dos años atrás, antes de la llegada de Sebastián Beccacece. “En ese momento yo no estaba en condiciones de asumir ese desafío. Hoy se presenta dos años después y me agarra bien, con ganas, deseo de poder tener un desafío totalmente diferente en mi vida como entrenador. Estoy contento”, expresó.

El entusiasmo de Gallardo por el plantel de Ecuador

Uno de los aspectos que más sedujo a Marcelo Gallardo fue la generación de futbolistas con la que contará en la selección ecuatoriana. El entrenador destacó especialmente la juventud del plantel y la presencia de varios jugadores en importantes clubes europeos.

“La muy buena generación de futbolistas que tiene claramente despierta en mí un entusiasmo importante. Jugadores jóvenes con talento, muchos de ellos con actualidad y presencia en equipos importantes de Europa, otros con un potencial enorme para seguir desarrollando”, sostuvo.

¿COMO SERÁN LAS ELIMINATORIAS?🇪🇨🤔@jeremoreno.t dialogó con el nuevo DT de Ecuador Marcelo Gallardo, sobre las nuevas eliminatorias para el mundial 2030 y como se desarrollarán para Ecuador 🎙️ pic.twitter.com/mly0Rb3QIP — DobleCinco (@doble5ec) September 17, 2026

El argentino señaló que uno de sus principales desafíos será potenciar ese material y construir una identidad reconocible. “Eso también conjuga el deseo de dar ese gran paso para tratar de potenciarlos”, agregó antes de emprender el viaje.

“Vamos despacio, todavía no llegué”

Cuando le consultaron por la posibilidad de conseguir un título con Ecuador, Marcelo Gallardo evitó adelantar objetivos y pidió tiempo para desarrollar su proyecto. “Bueno, bueno… Vamos despacio. Todavía no llegué”, respondió entre risas.

“La idea es construir un equipo con el que el pueblo ecuatoriano se sienta totalmente identificado y eso tiene su proceso”, explicó. Según Gallardo, Ecuador cuenta con el potencial necesario para continuar creciendo, pero remarcó que los resultados deberán estar acompañados por una estructura que permita sostener ese desarrollo.

¿QUIERE SER CAMPEÓN CON ECUADOR? 🤔🇪🇨 Marcelo Gallardo, nuevo DT de Ecuador, dialogó con @jeremoreno.t para @doble5ec sobre si Ecuador podrá ser protagonista con su llegada 🎙️ pic.twitter.com/7HmMl5nZsk — DobleCinco (@doble5ec) September 17, 2026

“Es verdad que tiene potencial y futbolistas para dar un paso más. Vamos a iniciar un proceso largo, esperemos que sea con un buen sentido, que tenga algo detrás que lo contenga: una buena estructura para que eso suceda. Eso no llega de la noche a la mañana”, advirtió.

La presentación y sus primeros partidos

Gallardo también destacó el crecimiento experimentado por Ecuador durante los últimos años en Eliminatorias, Copa América y Mundiales. “Hay un entusiasmo general”, indicó, y aseguró que percibió esa expectativa tanto entre los futbolistas como entre los hinchas.

“Eso despierta entusiasmo en los futbolistas, en mi persona y en un pueblo ecuatoriano que quiere y desea que su selección pueda tener ese gran paso hacia adelante en su historia”, afirmó Marcelo Gallardo, quien además anticipó que analizará cómo será el próximo proceso clasificatorio y qué nivel de competencia tendrá Sudamérica.

El flamante entrenador será presentado este jueves a las 13.30, hora argentina, en Quito. Luego terminará de definir la convocatoria para una gira por Asia, donde Ecuador enfrentará a Corea del Sur el 24 de septiembre y a Japón el 1° de octubre. Antes de subir al avión, dejó un último mensaje para los hinchas ecuatorianos: “Que estoy llegando”.