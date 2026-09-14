Racing volvió a perder y sigue último: Vojvoda aseguró que no renunciará

Racing atraviesa uno de sus momentos más delicados de la temporada. La Academia perdió 2-1 ante Huracán por la novena fecha del Torneo Clausura y quedó nuevamente en el último puesto de la Zona B, una situación que volvió a poner en discusión la continuidad de Juan Pablo Vojvoda.

El conjunto de Avellaneda acumula solamente cinco puntos, producto de una victoria y dos empates, y no consigue ganar desde la primera jornada del campeonato. La derrota ante el Globo profundizó un presente que también lo mantiene lejos de los puestos de clasificación a las copas internacionales mediante la Tabla Anual.

Después del encuentro, Vojvoda enfrentó una extensa conferencia de prensa en la que reconoció la gravedad de la situación, pero dejó en claro que no piensa abandonar el cargo. “No porque no consiga resultados voy a abandonar el proceso. ¿Irme? No me siento con esos valores”, sostuvo.

Vojvoda descartó alejarse de Racing

El entrenador aseguró que todavía percibe compromiso dentro del plantel y rechazó que el equipo se encuentre entregado futbolísticamente. Según su análisis, Racing atraviesa una crisis de resultados, pero continúa mostrando una idea y respaldo hacia el cuerpo técnico.

“¿Qué quieren? ¿Que abandone a mis jugadores?”, planteó cuando fue consultado directamente sobre su continuidad. También reconoció que transita semanas difíciles y que siente las críticas, aunque aseguró que algunas son justificadas y otras le parecen excesivas.

Vojvoda asumió igualmente la responsabilidad principal por el momento deportivo. “Todos somos responsables, yo el primero”, señaló, antes de remarcar que considera necesario sostener la unidad interna para intentar revertir una racha que mantiene al equipo en el fondo de su grupo.

Una campaña que encendió las alarmas

Después de nueve fechas, Racing registra un triunfo, dos empates y seis derrotas en el Torneo Clausura. La Academia suma cinco unidades y no consiguió volver a ganar desde su estreno, una secuencia que aumentó la presión sobre el cuerpo técnico.

Vojvoda sostuvo que una victoria podría funcionar como punto de partida para cambiar el ánimo. “Ganar un partido va a descomprimir”, afirmó, aunque reconoció que el presente es extremo y que el equipo necesita carácter y fortaleza para atravesarlo.

Con un panorama complicado en el campeonato y en la Tabla Anual, la Copa Argentina aparece como una alternativa importante para la temporada. Allí, Racing avanzó dos instancias bajo la conducción de Vojvoda y se encuentra en los cuartos de final, mientras el entrenador apuesta a sostener el proceso pese a la creciente presión por los resultados.