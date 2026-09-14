La historia de la bandera argentina que Colapinto flameó tras el GP de España

La bandera argentina que Franco Colapinto flameó después de finalizar séptimo en el Gran Premio de España pertenecía a Gabriel Andrijciw, un mendocino de 56 años que vive en España desde hace 26 años y cumplía su primera experiencia como comisario de pista en la Fórmula 1.

El encuentro se produjo cuando el piloto de Alpine estaba por ingresar a los boxes luego de completar la carrera en el flamante circuito callejero de Madrid. Andrijciw levantó la bandera con la intención de llamar su atención y recibir un saludo, pero Colapinto lo vio, detuvo el auto y le pidió que se la entregara.

¿EL MOMENTO CON MÁS AURA DE LA CARRERA? Franco Colapinto cruzó la meta para quedar 7° en Madring y recorrió los últimos metros del circuito con la bandera de Argentina. 📺 #SpanishGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/D63utH4aOH — SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2026

El agradecimiento de Colapinto

Con la insignia nacional en sus manos, el argentino decidió realizar otro giro y la mostró ante las tribunas durante la vuelta de honor. La escena completó una jornada destacada para el piloto, quien había largado noveno, avanzó dos posiciones y sumó seis puntos con su séptimo lugar.

Luego de la carrera, Colapinto explicó cómo se produjo el intercambio y agradeció públicamente el gesto del comisario argentino. “Me la dio un comisario, me estaba esperando para dármela. Le agradezco al banderillero argentino. Estaba lleno de banderas en las tribunas. Haber podido llevarla por primera vez en una carrera fue espectacular”, expresó.

Más tarde, el piloto volvió a referirse a Andrijciw mediante una historia publicada en Instagram. Junto con una fotografía del mendocino, escribió: “El ídolo que me dio la bandera. Gracias, crack”.

Sofía, una de las hijas del comisario de pista, también compartió la emoción familiar a través de las redes sociales. “¡No sabéis la emoción que ha sido verle llevarla!”, manifestó al contar que su padre debutaba en una competencia de Fórmula 1 y había llevado la bandera para expresar su apoyo a Colapinto.

“Ni en una película soñaba esto”

Andrijciw contó a Infobae que su propósito inicial no era entregar la bandera, sino conseguir que el piloto argentino advirtiera su presencia y lo saludara. “La idea no era darle la bandera, sino que me levantara la manito. Yo quería solamente que me viera como una persona que vivía afuera hace mucho tiempo y que viera una muestra de cariño”, explicó.

El mendocino se encontraba inicialmente en una abertura ubicada a la salida del sector conocido como La Monumental. Como advirtió que los pilotos dirigían su mirada hacia las tribunas, se trasladó hasta el final del área que tenía asignada para aumentar las posibilidades de ser visto.

Colapinto finalmente lo observó, frenó su Alpine a pocos metros y le pidió la bandera. “Yo iba a sacarla y con que me saludara ya estaba en la gloria. Él logró verme, paró a dos metros y me pidió la bandera. Ni en una película soñaba esto”, relató Andrijciw.

Una bandera que llegó desde Argentina

La bandera había sido llevada a España después de un viaje que la familia realizó a Argentina en 2011 y era la única que Andrijciw tenía. Después de entregársela al piloto, aseguró que la insignia había quedado en el lugar indicado: “Está en el mejor sitio. Esa bandera cumplió su cometido”.

El protagonista de la historia nació en Mendoza y se instaló en España durante 2000 junto con su esposa y sus hijas, en medio de las dificultades económicas que atravesaba Argentina. A lo largo de los años trabajó en diferentes actividades y desde 2018 se desempeña en el sector de la logística como coordinador y jefe de turno.

El automovilismo se convirtió en una forma de conservar su vínculo con el país. “Yo creo que los argentinos, si hay dos cosas que nos gustan, es el fútbol y el motor. Después el asado y el mate, por supuesto. Entonces, fue una forma de estar cerca”, señaló.

Su camino hasta la Fórmula 1

Andrijciw comenzó su formación como comisario de pista dos años atrás en el circuito del Jarama y posteriormente participó en competencias de camiones, motociclismo, Fórmula E, autocross y otras categorías. La realización del Gran Premio de España en Madrid le permitió incorporarse por primera vez a un operativo de Fórmula 1.

Durante el fin de semana fue designado jefe de puesto y participó en diferentes intervenciones sobre la pista. “He debutado a lo grande. Me tocó ser jefe de puesto. El viernes ayudé a sacar el coche accidentado de Lindblad, después el de Hamilton y finalmente me tocó el coche con Colapinto. Una locura”, resumió.

La función de los comisarios de pista consiste en observar el desarrollo de la competencia, advertir posibles riesgos y colaborar con la Dirección de Carrera ante accidentes o inconvenientes. Andrijciw destacó que se trata de una tarea esencialmente voluntaria y motivada por la pasión por el automovilismo.

“Nadie se mete aquí por el dinero. Lo importante es poder venir y disfrutar. Aunque pagues la entrada más cara del circuito, nadie está en mejor posición que yo para ver los autos”, afirmó.

Aunque no pudo conversar personalmente con Colapinto después de la competencia, el saludo y la entrega de la bandera superaron ampliamente sus expectativas. “Simplemente soy un comisario de pista que quiso saludar a Franco”, concluyó el mendocino sobre un momento que quedará ligado a una de las mejores actuaciones del argentino en la Fórmula 1.