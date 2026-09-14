El río Paraná tendrá un nuevo esquema ambiental para dragados: qué propone el Gobierno

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) abrió este lunes un proceso para definir nuevas exigencias ambientales sobre obras y tareas de dragado en puertos y vías navegables nacionales, entre ellas buena parte del río Paraná. La iniciativa fue formalizada mediante la Resolución 57/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Por el momento, las modificaciones no están vigentes como régimen definitivo. El organismo inició un procedimiento de elaboración participativa que permitirá a ciudadanos, empresas, instituciones y organizaciones realizar observaciones antes de que se apruebe la versión final.

La propuesta tendrá especial impacto sobre la Vía Navegable Troncal, el corredor utilizado para el transporte de cargas y la salida de buena parte de las exportaciones argentinas. Su recorrido comprende desde Confluencia, en el kilómetro 1238 del río Paraná, hasta las aguas profundas del Río de la Plata exterior.

Qué busca cambiar el nuevo esquema

La ANPYN pretende crear un procedimiento propio para evaluar los efectos ambientales de las intervenciones que se realizan en puertos y cursos navegables. Esto incluye obras nuevas, tareas de mantenimiento y trabajos de dragado o redragado necesarios para conservar las profundidades de navegación.

En términos simples, el proyecto busca que no todas las obras tengan que atravesar exactamente el mismo trámite. La cantidad de estudios y controles requeridos dependerá del tamaño de la intervención, su ubicación y el posible impacto que pueda producir sobre el ambiente.

Para determinarlo, se analizarán aspectos como la magnitud de los trabajos, las características de los sedimentos, la sensibilidad ambiental del lugar, los riesgos operativos, posibles alteraciones sobre el agua y los ecosistemas y la acumulación de impactos derivados de otras actividades cercanas.

Tres niveles según el impacto ambiental

El proyecto crea tres categorías: incidencia baja, moderada y alta. Para asignarlas se utilizará un sistema de puntuación que buscará establecer de manera preliminar qué procedimiento deberá cumplir cada intervención sobre el río Paraná u otras vías navegables nacionales.

Las actividades consideradas de bajo impacto tendrían una tramitación simplificada. Las de nivel moderado deberían presentar estudios específicos sobre los principales efectos previstos y un plan de gestión acorde a la dimensión de los trabajos.

En cambio, las obras calificadas como de alta incidencia tendrían que atravesar una evaluación ambiental completa, con estudios de mayor profundidad y mecanismos de participación ciudadana antes de recibir las autorizaciones correspondientes.

Qué pasará con los dragados ya existentes

Otro punto del proyecto alcanza a las tareas que ya se realizan de manera permanente o periódica. Aquellas que cuenten con estudios ambientales favorables o planes de monitoreo aprobados no tendrían que iniciar nuevamente todo el trámite, salvo que sufran modificaciones importantes.

Sin embargo, los responsables deberán actualizar sus planes ambientales dentro del plazo máximo de un año desde que eventualmente entre en vigencia la nueva normativa. No cumplir con esa obligación podría afectar la renovación de los certificados necesarios para continuar con las actividades.

La consulta también incluye criterios técnicos específicos para dragados y redragados en puertos y vías navegables. Los interesados tendrán 15 días hábiles para presentar opiniones y propuestas antes de que la ANPYN avance con una resolución definitiva que alcanzará directamente a las intervenciones sobre la Vía Navegable Troncal y buena parte del sistema del río Paraná.