Hidrovía: extendieron una bonificación del 16,7% sobre el peaje para buques

El Gobierno nacional estableció una nueva bonificación del 16,7% sobre una tarifa de peaje de la Vía Navegable Troncal para los buques que utilicen el Canal Martín García, según quedó oficializado este miércoles en el Boletín Oficial.

La decisión fue adoptada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación mediante la Resolución 54/2026. Concretamente, el beneficio corresponde al trayecto comprendido entre las secciones 0.0 y 1.2, en ambos sentidos.

La medida tiene carácter retroactivo desde el 1° de septiembre de 2026 y no establece una fecha calendario determinada para su finalización. Permanecerá vigente hasta que se produzca la toma de posesión de la empresa que resulte contratista de la Licitación Pública 1/2025.

No se trata de la creación de un descuento completamente nuevo. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación recordó que mediante la Resolución 42, del 16 de julio de 2026, ya había establecido una bonificación del 16,7% para los barcos que utilizaran el Canal Martín García.

Aquella medida tenía carácter temporal y su plazo venció. Ahora, el organismo sostuvo que, a partir de los resultados obtenidos durante su aplicación, resultaba conveniente disponer nuevamente la reducción tarifaria.

La diferencia principal está en su duración: el nuevo esquema permanecerá hasta que se concrete la toma de posesión del futuro operador surgido de la licitación de la Vía Navegable Troncal.

La importancia de la Hidrovía para la región

La medida adquiere relevancia para el sector portuario y exportador debido al papel estratégico de la Vía Navegable Troncal, por donde circula una parte sustancial de la producción argentina destinada a los mercados internacionales.

Para Entre Ríos, la evolución del sistema de navegación también reviste especial interés por la ubicación de la provincia sobre los ríos Paraná y Uruguay y por la actividad de sus puertos.

La Resolución 54/2026 fue publicada este miércoles y dejó establecido que el descuento será aplicado a todos los buques alcanzados que utilicen el Canal Martín García dentro del trayecto determinado por la normativa.