Boca venció a San Pablo en la Bombonera y sacó ventaja en la Copa Sudamericana

Boca Juniors derrotó 1-0 a San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Miguel Merentiel convirtió el único gol y Álvaro Montero fue clave con dos grandes atajadas.
Boca Juniors venció 1-0 a San Pablo en la Bombonera y consiguió una valiosa ventaja en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Miguel Merentiel marcó el único gol del encuentro y el arquero Álvaro Montero tuvo intervenciones decisivas para sostener el triunfo del Xeneize.
El conjunto argentino logró desnivelar a los 51 minutos mediante una buena acción individual de Merentiel. El delantero encontró el espacio para superar a la defensa brasileña y convirtió el tanto que terminó estableciendo la diferencia en una serie que continuará la próxima semana en Brasil.
Montero, por su parte, se convirtió en una de las figuras de Boca. El arquero tuvo dos atajadas determinantes para impedir los goles de Luciano y Domingos Duarte, una en cada tiempo, y permitió que el equipo local mantuviera su arco invicto.
El VAR evitó una expulsión en San Pablo
Uno de los momentos destacados del encuentro tuvo como protagonista a Domingos Duarte. El defensor de San Pablo estuvo cerca de ser expulsado luego de cometer una infracción sobre Leandro Paredes.
El árbitro chileno Piero Maza inicialmente le mostró la tarjeta roja al futbolista del conjunto brasileño. Sin embargo, tras la intervención del VAR y la revisión de la jugada, el juez modificó su decisión y Duarte pudo continuar en cancha.
San Pablo, de todos modos, tendrá una baja importante para el encuentro de vuelta. Jonathan Calleri recibió su tercera tarjeta amarilla en la Copa Sudamericana y deberá cumplir una fecha de suspensión, por lo que no estará disponible para el compromiso decisivo.
Cuándo se juega la revancha entre Boca y San Pablo
Con el triunfo por la mínima diferencia conseguido en la Bombonera, Boca llegará con ventaja a la revancha, que se disputará el próximo martes desde las 21:30, hora argentina, en el estadio Morumbí de Brasil.
El Xeneize buscará defender el resultado para obtener el boleto a las semifinales, mientras que San Pablo estará obligado a revertir la serie ante su público. La ausencia de Calleri representa además una dificultad adicional para el equipo dirigido por Dorival Júnior.
Antes del duelo decisivo, ambos equipos tendrán compromisos por sus respectivas competencias locales. Boca volverá a jugar este viernes desde las 21:30 frente a Central Córdoba en la Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura.
El camino hacia las semifinales
San Pablo, en tanto, deberá afrontar otro compromiso exigente antes de reencontrarse con Boca. El conjunto paulista visitará el sábado, desde las 18:30, a Palmeiras por la fecha 27 del Brasileirao.
Se sabe que el ganador de la llave entre Boca y San Pablo avanzará a las semifinales de la Copa Sudamericana, instancia en la que deberá enfrentar al vencedor de la serie entre Independiente Santa Fe y Vasco da Gama.
El conjunto colombiano y el equipo brasileño igualaron sin goles en el primer partido de su eliminatoria, disputado en Colombia. De esta manera, ambos cruces permanecen abiertos, aunque Boca consiguió dar el primer paso al imponerse en la Bombonera y viajará a Brasil con una ventaja mínima.