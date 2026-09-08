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Deportes Partido de ida

Boca le ganó a San Pablo por la mínima e irá a buscar la clasificación en Brasil

Con un tanto de Miguel Ángel Merentiel, Boca se impuso 1-0 frente a San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

8 de Septiembre de 2026
Boca y San Pablo juegan en La Bombonera.
Boca y San Pablo juegan en La Bombonera. Foto: Infobae.

Con un tanto de Miguel Ángel Merentiel, Boca se impuso 1-0 frente a San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Boca cumplió con el examen en La Bombonera tras superar 1-0 a San Pablo este martes por la noche en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

 

La diferencia la marcó el uruguayo Miguel Ángel Merentiel, quien en dos tiempos logró superar la valla del arquero del equipo brasileño.

 

Seguí las incidencias del partido

 

¡FINAL DEL PARTIDO!

 

84 minutos: segundo cambio en el Xeneize

Enner Valencia tomó el lugar de Alan Velasco.

 

78 minutos: primer cambio en Boca Juniors

Sebastián Villa reemplazó a Miguel Merentiel.

 

76 MINUTOS: ¡SE ANULÓ LA TARJETA ROJA!

El árbitro cambió su decisión de manera correcta a instancias del VAR para sacarle el castigo disciplinario a Domingos Duarte.

 

75 MINUTOS: DOMINGOS DUARTE, EXPULSADO

El futbolista del San Pablo recibió la tarjeta roja por una presunta infracción sobre Leandro Paredes.

 

72 minutos: Velasco, a centímetros del segundo gol

El remate del ex Independiente en la periferia del área se fue muy cerca del palo derecho del arquero de San Pablo.

 

61 MINUTOS: ¡OTRA EXCELENTE ATAJADA DE MONTERO!

El arquero de Boca controló en dos tiempos un tiro cruzado de Domingos Duarte en el área.

 

51 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Merentiel, en dos tiempos, logró vencer la valla de San Pablo y establecer el 1-0.

 

 

 

50 minutos: nuevo acercamiento de Boca Juniors

Lautaro Di Lollo se impuso en las alturas a la salida de un córner para ensayar un cabezazo desviado por encima del travesaño.

 

¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

46 minutos: duro choque entre Rafael y Miguel Merentiel

El arquero de San Pablo salió a cortar un centro y se llevó puesto al delantero uruguayo en medio de la disputa por la pelota.

 

34 minutos: se animó Blanco desde lejos

El lateral izquierdo se desprendió del fondo y ejecutó un disparo en la puerta del área que se perdió por encima del travesaño.

 

 

 

30 minutos: Calleri le erró al arco

El atacante del San Pablo recibió un centro atrás en el área y definió con la cara abierta de su botín derecho, pero su disparo se fue muy lejos del arco de Álvaro Montero.

 

22 minutos: volea desviada de Leandro Paredes

El volante central finalizó el ataque con un disparo de primera, que se perdió a metros del palo derecho de Rafael.

 

16 MINUTOS: ¡MANOTAZO CLAVE DE MONTERO!

El arquero de Boca Juniors despejó un cabezazo a corta distancia de Luciano al córner.

 

 

 

10 minutos: un primer boceto con Boca replegado y San Pablo con la pelota

El Tricolor maneja la tenencia en este inicio sin profundidad en el área de Álvaro Montero, mientras que el Xeneize apuesta al contragolpe.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

 

San Pablo: Rafael; Lucas Ramon, José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte, Iago Amaral; Marcos Antonio, Pablo Maia; Artur, Jonathan Calleri y Luciano. DT: Dorival Júnior.

Temas:

Boca San Pablo Copa Sudamericana
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