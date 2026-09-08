Las Águilas en Paraná: el balance de una visita histórica y el desafío que dejó para el hockey entrerriano

REDACCIÓN ELONCE
Las Águilas en Paraná protagonizaron una concentración histórica antes del Mundial. Hernán San Martín, presidente de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines, destacó en El Once Deportivo la convocatoria y adelantó proyectos para expandir la disciplina.
Las Águilas en Paraná protagonizaron una experiencia que dejó una fuerte repercusión para el hockey sobre patines de Entre Ríos. La Selección Argentina femenina realizó una concentración en la capital entrerriana antes de afrontar el Mundial y Hernán San Martín, presidente de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines, realizó un balance de la visita y de las oportunidades que abrió para el desarrollo de la disciplina.
San Martín estuvo en "El Once Deportivo", que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, y reconoció que la repercusión superó las expectativas de los organizadores. Además de los entrenamientos y encuentros deportivos, las integrantes del seleccionado mantuvieron un contacto permanente con el público que llegó desde distintos puntos para acompañarlas.
“Estamos todavía sin salir del asombro por lo que fue la convocatoria y también la recepción del viernes en Casa de Gobierno, con una conferencia de prensa. La verdad es que las chicas de Las Águilas nos han sorprendido por su humildad, por su calidez, atendiendo a toda la gente que se acercaba a pedirles fotos y autógrafos”, expresó San Martín.
“Fue un fin de semana soñado”
La concentración representó además una importante responsabilidad para la dirigencia entrerriana debido a la cercanía del Mundial. El plantel argentino llegó a Paraná prácticamente definido y con sus jugadoras en la etapa final de preparación para la competencia internacional.
“Estaban después de entrenar, después de jugar, 20 minutos o media hora atendiendo a la gente, hasta que decíamos: ‘Chicas, vamos porque les va a hacer mal’. También estaba nuestra responsabilidad y el riesgo del comité de enviarnos un equipo que ya está casi definitivo para ir a competir en el Mundial a menos de un mes”, señaló.
En ese sentido, agregó: “Habíamos roto el molde de los entrenamientos habituales de los seleccionados de hockey sobre patines, que son en San Juan. Ellos allá tienen todo. Nos dieron la posibilidad, asumimos el riesgo, asumimos la responsabilidad y la verdad es que fue un fin de semana soñado”.
Una concentración fuera de San Juan que hizo historia
San Martín explicó que el plantel de jugadoras está definido, aunque todavía resta resolver quiénes serán las arqueras que viajarán a la competencia internacional. “El plantel, en lo que son las jugadoras, ya está definitivo. Falta definir las arqueras. Son seis las preseleccionadas y el técnico creería que va a viajar con tres, así que todavía tiene que hacer la definición”.
La presencia del seleccionado en Entre Ríos tuvo otra particularidad: las concentraciones de los representativos argentinos de hockey sobre patines habitualmente se desarrollan en San Juan, una de las provincias con mayor tradición en esta disciplina.
Al ser consultado sobre antecedentes similares fuera de la región cuyana, San Martín sostuvo: “Que yo tenga conocimiento, no existe un antecedente. Quizás muchos años atrás pueden haber estado alguna vez en Capital Federal, no lo tengo presente”.
La predisposición de Las Águilas
El presidente de la Unión Entrerriana destacó especialmente la decisión de las jugadoras de modificar su rutina habitual de preparación y trasladarse hasta Paraná, pese a encontrarse a pocas semanas de una competencia internacional.
“Es digno de admirar que las chicas también hayan tomado la iniciativa de decir: ‘Sí, vamos’. Ellas allá tienen todo y se arriesgaron a venir a lo desconocido. Entendamos que son todas jugadoras profesionales, todas militan en equipos de Europa, y viajar 20 horas y arriesgarse a lo desconocido fue algo sorprendente para nosotros”, manifestó.
Además, destacó la actitud que mantuvieron durante toda la estadía: “Vinieron con una predisposición total y a nosotros nos va a servir mucho porque esto fue un boom. Estuvimos en todos los medios y es nuestro objetivo trabajar para la difusión del deporte, llegar cada vez a más gente, a más localidades y trabajar sobre el crecimiento de nuestra disciplina”.
El impacto que dejó Las Águilas en Paraná
La convocatoria excedió ampliamente los límites de la capital entrerriana. Durante las jornadas hubo aficionados y deportistas provenientes de diferentes ciudades de Entre Ríos e incluso de otras provincias.
“Vino gente de Santa Fe, gente de Paraná que no es del hockey, mucha gente de Gualeguaychú, de Crespo y de Concordia. Gente conocida del hockey sobre patines se acercó y se quedó los dos o los tres días. También sé de gente de Buenos Aires que estuvo contactándonos para preguntarnos dónde se podían alojar. Imaginate la repercusión que tuvo”, destacó.
San Martín consideró que ahora será fundamental aprovechar el impulso generado por la visita del seleccionado. “Ahora tenemos que seguir trabajando, cosechar los frutos. Tenemos una agenda muy ambiciosa que tenemos que seguir trabajando durante el año y ver si el año que viene podemos tener algún evento parecido y, por qué no, soñar con algo aún más tentador”.
El crecimiento del hockey femenino entrerriano
La posibilidad de recibir a Las Águilas también significó un reconocimiento al desarrollo alcanzado por el hockey femenino de Entre Ríos durante los últimos años. Ese crecimiento permitió conformar equipos capaces de brindar competencia al seleccionado durante su estadía.
“Nosotros venimos hace cuatro o cinco años entrando en cruces importantes, saliendo campeones argentinos en el femenino. También es una forma de reconocimiento al femenino entrerriano que Las Águilas vengan a visitarnos. Pudimos armar dos equipos para enfrentarlas y hacerlas jugar con un nivel prudente, cosa que no hubiéramos podido hacer en el masculino”, explicó.
La realidad es diferente en la rama masculina, donde todavía existen dificultades para completar planteles y garantizar una base amplia de jugadores. “En el femenino, de cadetes hacia abajo, ya no sucede esto. Hay buena cantidad de jugadoras. En el masculino seguimos sufriendo. Tenemos equipos formados por tres o cuatro jugadores y después los vamos completando con jugadores de otras categorías”.
El desafío de ampliar la base
Para San Martín, uno de los principales objetivos de la Unión Entrerriana será aumentar la cantidad de niños que comiencen a practicar hockey sobre patines. La incorporación de nuevos jugadores permitirá fortalecer las categorías formativas y, a largo plazo, mejorar la competencia.
“Primero tenemos que trabajar en las escuelitas, aumentar la base. Yo digo que es la materia prima: tener muchos jugadores con quienes trabajar. En la cantidad, en el volumen de jugadores, obviamente podés tener la calidad. No es lo mismo tener 15 o 20 jugadores para armar un equipo de 10 que tener cuatro o cinco”, explicó.
En ese sentido, puntualizó: “Nuestro objetivo es crecer en la base, tener mayor cantidad de chicos haciendo hockey sobre patines, mayor cantidad de clubes y mayor cantidad de localidades. Hoy estamos muy lejanos entre las localidades y se nos hace muy costosa la competencia a nivel provincial”.
El proyecto para crear nuevas escuelas
Actualmente existen clubes con hockey sobre patines en distintas localidades entrerrianas. San Martín mencionó a Federal, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Crespo, aunque reconoció que las distancias representan una dificultad para sostener la competencia.
“Tenemos que trabajar sobre localidades intermedias para tener una competencia un poco más localizada y de esa manera creemos que vamos a crecer”, sostuvo.
Para avanzar en ese objetivo, la Unión Entrerriana trabaja junto a la Secretaría de Deportes de Entre Ríos y el Comité Nacional. “Quedamos de acuerdo con Sergio Ramini en empezar a generar al menos tres escuelas de hockey sobre patines en el interior de la provincia antes de fin de año. En eso estamos trabajando”, adelantó.
Un proyecto que necesitará tiempo
San Martín advirtió que el crecimiento de la disciplina requerirá un trabajo sostenido y que los resultados no podrán observarse de manera inmediata. “Es un trabajo que no lo vamos a ver de un año para el otro. Tenemos que tener paciencia y también el acompañamiento, como tuvimos en este evento, de la Secretaría de Deportes de la provincia”, señaló.
También existen gestiones para intentar desarrollar el hockey sobre patines en Santa Fe capital y generar nuevos espacios de competencia. “Tengo contacto con un exjugador y estamos tratando de armar algo en Santa Fe capital para llevarle al Comité Nacional y ver si logramos el apoyo de la Federación Santafesina para empezar con algunas escuelitas”, explicó.
“Esto ya se ha intentado y no ha tenido éxito cada vez que se lo intentó, pero iremos una vez más. De los errores se aprende y el que no lo intenta ya fracasó de antemano. Intentémoslo una vez más. Si bien no es mi región, necesito dar una mano para que se genere el deporte y tener a futuro con quién competir”, concluyó San Martín.