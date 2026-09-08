Revelaron la identidad del hombre de 87 años que murió tras un incendio en Paraná: su esposa sigue internada

La identidad del hombre de 87 años que murió este martes, luego de ser rescatado de un incendio ocurrido en una vivienda de calle D’Agostino, en Paraná, fue confirmada como Carlos Rubén Clotet. Permanecía internado desde el domingo y falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

Junto al adulto mayor había sido rescatada su esposa, una mujer de 85 años que continúa internada en el Hospital San Martín. La paciente sufrió quemaduras y lesiones derivadas de la inhalación de monóxido de carbono.

Ambos habían sido encontrados con dificultades respiratorias dentro del inmueble afectado por las llamas. Tras ser retirados de la casa, fueron trasladados en ambulancia para recibir asistencia médica.

Cómo fue el rescate del matrimonio

El operativo comenzó luego de que los servicios de emergencia recibieran un aviso sobre un incendio dentro de la vivienda.

Cuando llegó el primer móvil policial, uno de los funcionarios forzó la puerta para ingresar. En el interior encontró al matrimonio y consiguió sacar a los dos adultos mayores del domicilio.

El efectivo que intervino directamente en el rescate también debió ser trasladado al hospital debido a la exposición al humo y al monóxido de carbono durante el procedimiento.

El trabajo de los bomberos

Mientras se desarrollaba el rescate, personal de Bomberos Zapadores y Bomberos Voluntarios trabajó para controlar las llamas y evitar que se propagaran hacia otros ambientes de la vivienda.

Los equipos realizaron tareas de extinción, enfriamiento y ventilación. Una vez sofocado el fuego, efectuaron un control preventivo para establecer las condiciones de seguridad del inmueble.

Del operativo participaron policías de la jurisdicción, operadores del sistema 911, bomberos y personal del servicio de emergencias médicas.

Investigan cómo comenzó el incendio

Las primeras averiguaciones indicaron que el fuego podría haberse originado por el recalentamiento de una heladera antigua. Sin embargo, esa hipótesis deberá ser confirmada mediante las pericias correspondientes.

Policía Científica intervino para determinar las circunstancias en las que comenzaron las llamas. También trabajó personal de las divisiones Fotografía y Planimetría.

Los investigadores relevaron la vivienda y documentaron los daños. Las actuaciones buscan establecer el punto de inicio del incendio y determinar si existió una falla eléctrica o un desperfecto en el electrodoméstico.