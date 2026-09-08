Iniciará el Ciclo Internacional de Narración Oral: programa e inscripción

Será en la Facultad de Ciencias de la Educación.

El Ciclo Internacional de Narración Oral se desarrollará entre septiembre y noviembre en la Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná, con capacitaciones y espectáculos protagonizados por narradores de Colombia, México y Argentina. La programación comenzará el martes 15 de septiembre e incluirá actividades abiertas a toda la comunidad.

La iniciativa fue organizada por el Departamento de la Mediana y Tercera Edad junto con los profesores del Taller de Narración Oral. También acompañará la Asociación Universitaria de la Mediana y Tercera Edad.

Valeria Olivetti, coordinadora del departamento, explicó a Elonce que la propuesta se integró a una línea de trabajo que la institución sostiene desde hace más de dos décadas. “Es un ciclo internacional de formación en narración oral que se enmarca en un voluntariado educativo y cultural del departamento: el Club de Narradores”, detalló.

Una propuesta destinada a diferentes públicos

El ciclo contará con instancias de formación y espectáculos a cargo de referentes internacionales. Las actividades estarán dirigidas a narradores, estudiantes universitarios, docentes, bibliotecarios y personas interesadas en el relato oral.

“Es un desafío importante porque apunta a distintos públicos: quienes están específicamente vinculados con la narración oral, pero también estudiantes de grado, docentes y bibliotecarios”, explicó Olivetti.

La coordinadora indicó que la programación se extenderá durante septiembre y noviembre. Además, señaló que hasta el jueves 17 de septiembre estará disponible un valor preferencial para quienes se inscriban al ciclo completo.

El trabajo del Club de Narradores

Liliana Denis, integrante del Club de Narradores, contó que participa desde hace aproximadamente 15 años del taller dictado en la Facultad de Ciencias de la Educación.

“Vengo al Taller de Narración Oral de la Mediana y Tercera Edad desde hace unos 15 años y ya formo parte del Club de Narradores”, relató.

La participante explicó que el espacio funciona como un voluntariado. Sus integrantes asisten a clases los martes y luego recorren diferentes establecimientos educativos para compartir relatos con niños y jóvenes.

“Los miércoles vamos a las escuelas de Paraná a narrar cuentos. Nos convocan desde todas las instituciones. Para quienes pertenecemos al Club de Narradores, este ciclo internacional es muy importante”, destacó Denis.

Espectáculo gratuito en la plaza

La programación comenzará el martes 15 de septiembre, a las 15:30, con una presentación a la gorra en la plaza ubicada frente a la Facultad de Ciencias de la Educación.

En septiembre inicia el Ciclo Internacional de Narración Oral

La actividad estará a cargo de El Perol, un colectivo integrado por estudiantes y docentes de la Universidad del Valle de Colombia. Podrán participar quienes se encuentren en el espacio público o deseen acercarse especialmente para escuchar las historias.

Después de esa presentación, los artistas colombianos brindarán una capacitación destinada a las integrantes del Club de Narradores y a las demás personas inscriptas en el ciclo.

“Mirá, ve y oí”, en el Auditorio Rodolfo Walsh

El viernes 18 de septiembre, a las 20:30, El Perol presentará el espectáculo “Mirá, ve y oí” en el Auditorio Rodolfo Walsh, ubicado en Buenos Aires 389.

La función será a beneficio de la Asociación Universitaria de la Mediana y Tercera Edad, institución que desde hace 30 años colabora materialmente y mediante acciones sociales con las propuestas destinadas a las personas mayores.

“Invitamos a toda la ciudad y a quienes tengan ganas de pasar un momento grato y escuchar historias. Los cuentos son algo que cualquier persona, en algún momento de sus días, necesita escuchar”, expresaron desde la organización.

Quienes se inscriban en la capacitación tendrán incluida la entrada al espectáculo. Para las personas que solamente quieran presenciar la función, el ingreso tendrá un valor de 12.000 pesos y podrá adquirirse en el auditorio.

Cómo realizar la inscripción

Las inscripciones se recibirán de lunes a viernes, de 16 a 19, en la sede del Departamento de la Mediana y Tercera Edad, ubicada en Alameda de la Federación 115.

Las personas interesadas podrán solicitar allí información sobre el programa completo, los aranceles y las diferentes instancias formativas. Hasta el jueves 17 de septiembre se mantendrá un precio preferencial para la propuesta integral.

“Está abierto a toda la comunidad y vendrán narradores de Colombia, México y Buenos Aires”, remarcó Denis sobre la diversidad de participantes y destinatarios.

El ciclo continuará durante noviembre

La programación tendrá una segunda etapa en noviembre, cuando llegará el narrador y docente Juan Tapia para encabezar una nueva capacitación abierta a participantes externos.

La actividad está prevista para el viernes 13 de noviembre e incluirá otro espectáculo nocturno organizado en beneficio de la Asociación Universitaria de la Mediana y Tercera Edad.

De esta manera, el ciclo combinará formación, voluntariado y presentaciones artísticas para promover la narración oral como herramienta educativa, cultural y de encuentro entre generaciones.