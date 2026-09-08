Murió el hombre de 87 años que había sido rescatado de un incendio en Paraná

Falleció este martes por un paro cardiorrespiratorio el hombre rescatado de un incendio ocurrido el domingo en una vivienda de calle D’Agostino. Tenía 87 años y permanecía internado desde el día del siniestro.
Falleció por un paro cardiorrespiratorio el hombre de 87 años que había sido rescatado de un incendio en Paraná; el deceso se produjo este martes en el centro asistencial en el que permanecía internado desde el día del siniestro, registrado este domingo en una vivienda de calle D’Agostino.
El adulto mayor había sido retirado del inmueble junto con una mujer de 85 años. Ambos presentaban lesiones compatibles con quemaduras y dificultades respiratorias cuando fueron encontrados por el personal que intervino en la emergencia.
Tras el rescate, los dos fueron trasladados en ambulancia al Hospital San Martín para recibir atención por las lesiones y una posible inhalación de monóxido de carbono. El hombre permaneció internado desde ese momento y su deceso se confirmó dos días después.
El rescate de los adultos mayores
El operativo había comenzado luego de que los servicios de emergencia recibieran un aviso por un incendio dentro de una vivienda de calle D’Agostino.
Al arribar el primer móvil policial, uno de los funcionarios forzó la puerta para ingresar al domicilio. Una vez en el interior, localizó a los dos adultos mayores y consiguió retirarlos de la casa.
El efectivo que participó directamente del rescate también tuvo que ser trasladado al hospital para recibir asistencia médica debido a su exposición durante el procedimiento.
Mientras se desarrollaba el rescate, personal de Bomberos Zapadores y Bomberos Voluntarios trabajó para controlar el fuego y evitar su propagación hacia otros sectores del inmueble.
Los equipos efectuaron tareas de extinción, enfriamiento y ventilación. Después de sofocar las llamas, también realizaron un control preventivo para determinar las condiciones de seguridad de la vivienda.
Del operativo participaron efectivos policiales de la jurisdicción, operadores del 911, bomberos y personal del servicio de emergencias médicas.
La investigación sobre el origen del incendio
Según las primeras averiguaciones efectuadas en el lugar, el incendio se habría originado por el recalentamiento de una heladera antigua. Esa hipótesis quedó sujeta a los resultados de las pericias.
Policía Científica tomó intervención para establecer las circunstancias en las que comenzó el fuego. También trabajó personal perteneciente a las divisiones Fotografía y Planimetría.
Los investigadores relevaron el inmueble y documentaron los daños causados por las llamas. Las actuaciones buscaron determinar el punto de inicio del incendio y confirmar si había existido una falla eléctrica o un desperfecto en el electrodoméstico señalado.