Un médico y una trabajadora del PAMI murieron calcinados tras choque e incendio en Santa Fe

Un médico y una trabajadora del PAMI murieron en un choque entre tres vehículos ocurrido el domingo por la noche sobre la Ruta Provincial 280-S, en el tramo que unía Sunchales con Colonia Aldao, en la provincia de Santa Fe. Las víctimas fueron identificadas como Miguel Horacio Baronetto y María Silvana Ríos.

El siniestro vial se registró minutos antes de las 20, a pocos kilómetros del acceso a Colonia Aldao. La pareja se desplazaba en un Toyota Corolla Cross, que se incendió después de la colisión.

Baronetto tenía 57 años y era médico, mientras que Ríos tenía 53 y trabajaba en el PAMI. Ambos quedaron atrapados dentro del habitáculo y murieron en el lugar.

Sobre el trágico accidente

Además del Toyota Corolla Cross, en el choque estuvieron involucrados una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de la zona rural de Porteña, y un Volkswagen Bora en el que viajaba una familia de Brinkmann.

De acuerdo con las primeras informaciones, el accidente se habría producido por alcance. Uno de los vehículos habría reducido la velocidad o se habría detenido sobre la calzada y fue impactado desde atrás.

Esa maniobra habría generado una colisión en cadena. La mecánica definitiva todavía debía ser establecida mediante las pericias solicitadas por la Fiscalía.

Como consecuencia del impacto, el Toyota Corolla Cross comenzó a incendiarse. Las llamas se propagaron por la unidad mientras sus dos ocupantes permanecían atrapados.

Bomberos Voluntarios de Sunchales trabajaron para extinguir el fuego y retirar los cuerpos calcinados del interior del automóvil. También participaron integrantes de los servicios de emergencias médicas 107 y efectivos policiales de las dependencias de la región.

Los restos fueron trasladados a la Morgue Judicial de Rafaela para la realización de los estudios dispuestos en el marco de la investigación.

Quién era Miguel Horacio Baronetto

Baronetto desarrolló su actividad profesional en diferentes efectores sanitarios del departamento Castellanos. Su trayectoria estuvo vinculada principalmente con la atención médica en comunidades rurales.

El profesional se desempeñó como responsable médico del Centro de Salud Gerardo Maina, de Colonia Bicha, durante la gestión comunal encabezada por Adolfo Ferrero.

Posteriormente, continuó con su labor sanitaria en Colonia Aldao, donde ocupó el cargo de director médico del Centro de Atención Primaria de la Salud local.

Miguel Horacio Baronetto, médico fallecido en accidente.-

La muerte del matrimonio generó repercusión entre los habitantes de Colonia Aldao y otras localidades del departamento Castellanos, donde Baronetto había desarrollado su actividad profesional. De hecho, la Comisión Comunal de Colonia Aldao decretó tres días de duelo comunal tras el fallecimiento de Baronetto y su esposa.

En los considerandos de la normativa, se destacó que Miguel fue un reconocido y querido profesional médico de la localidad, quien ejerció durante años el cargo de director del Centro de Salud local, desempeñando una labor considerada fundamental en el cuidado de la salud de los habitantes de Colonia Aldao y la región.

Además, la ordenanza remarcó el vínculo que Baronetto y su esposa mantenían con la comunidad, señalando el afecto y respeto que ambos supieron construir entre vecinos, colegas y pacientes.

Los restos de Baronetto y Ríos eran velados en una sala ubicada en avenida San Martín 472 de Colonia Aldao. La sepultura se desarrolló este lunes por la tarde, después de un oficio religioso en la iglesia San Camilo de Lelis de la misma localidad.

Investigación judicial

La fiscal interviniente dispuso que el conductor de la Toyota Hilux fuera notificado formalmente en una causa caratulada provisoriamente como doble homicidio culposo en accidente de tránsito.

La notificación no implicó una condena y la responsabilidad de los conductores debía ser establecida mediante el avance de la investigación.

Personal de Policía Científica continuó con los peritajes sobre los vehículos y el lugar del impacto. Las medidas buscaron determinar las velocidades, las posiciones y la secuencia de la colisión.

Los investigadores también debían establecer cuál de las unidades redujo la velocidad y si existieron factores adicionales que hubieran influido en el accidente. Entre las diligencias previstas se encontraba el análisis de posibles registros, testimonios y rastros relevados sobre la Ruta Provincial 280-S. (con información de Aire de Santa Fe y Regionalisimo)