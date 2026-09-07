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Tragedia en Santa Fe: Murió una joven de 20 años tras sufrir graves quemaduras en un incendio

La víctima tenía quemaduras en aproximadamente el 70% del cuerpo y permanecía internada en estado crítico. Un hombre de 34 años intentó rescatarla y también resultó herido. Investigan cómo comenzó el fuego.

7 de Septiembre de 2026
Había sido trasladada al Hospital Cullen.
Había sido trasladada al Hospital Cullen.

La víctima tenía quemaduras en aproximadamente el 70% del cuerpo y permanecía internada en estado crítico. Un hombre de 34 años intentó rescatarla y también resultó herido. Investigan cómo comenzó el fuego.

Una joven de 20 años murió este lunes como consecuencia de las graves quemaduras que sufrió durante el incendio de una vivienda del barrio 12 de Octubre, en la ciudad de Santa Fe. La víctima permanecía internada en estado crítico en el Hospital José María Cullen.

El incendio ocurrió alrededor de las 3.30 en una casa ubicada sobre calle Estrada al 1900. La joven se encontraba en una de las habitaciones cuando, por causas que todavía no habían sido determinadas, el fuego comenzó a propagarse por ese sector.

La mujer sufrió quemaduras en aproximadamente el 70% de su cuerpo. Bomberos y personal sanitario trabajaron en el lugar para asistirla y trasladarla de urgencia al centro hospitalario, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

 

Un hombre intentó rescatarla

 

En otro ambiente de la vivienda se encontraba un hombre de 34 años, quien escuchó los gritos de la joven y acudió a auxiliarla. Al advertir la presencia de las llamas, intentó apagar el fuego arrojándole agua.

Durante el rescate, el hombre también sufrió quemaduras y debió recibir asistencia médica. Posteriormente fue trasladado al Hospital Cullen junto con la joven.

 

Según la información conocida, el hombre permanecía internado y su estado era estable. La víctima, en cambio, no logró recuperarse debido a la gravedad y extensión de las lesiones.

Investigan el origen del incendio

 

El fallecimiento de la joven fue confirmado a AIRE. Desde la madrugada, la mujer permanecía bajo atención médica especializada y con pronóstico reservado.

En el lugar del incendio trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal de emergencias. Las tareas se concentraron inicialmente en controlar las llamas, asistir a los heridos y evitar que el fuego alcanzara otros sectores.

 

Las circunstancias en las que comenzó el siniestro continuaban bajo investigación. Las pericias buscarán establecer dónde se originó el foco y qué elemento pudo haber provocado la propagación de las llamas dentro de la habitación.

Temas:

Incendio jóven fallecida quemaduras barrio 12 de Octubre Santa Fe hospital Cullen
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