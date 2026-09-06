Una nena de seis años murió atrapada en el incendio de una vivienda precaria en Berisso

Encontraron a la menor en una de las habitaciones.

Una nena de seis años murió atrapada en el incendio de una vivienda precaria durante la noche de este sábado, en la localidad bonaerense de Berisso. La víctima fue identificada como Dalia Ángeles Colman.

El siniestro ocurrió minutos antes de las 21 en una propiedad situada sobre calle 127, entre 28 y 29. Oficiales del Comando de Patrullas llegaron al lugar luego de que una llamada al 911 alertara sobre el fuego en una casa construida con madera y chapa.

Los efectivos solicitaron la intervención de los bomberos y dos dotaciones de la Estación El Carmen, perteneciente al Cuartel de Bomberos de Berisso, trabajaron para controlar las llamas.

Encontraron a la niña dentro de una habitación

Una vez extinguido el foco ígneo, los rescatistas ingresaron a la vivienda y encontraron a la menor dentro de una de las habitaciones. Posteriormente, un médico del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) constató su fallecimiento.

La madre de la niña, María Victoria Villar, de 25 años, declaró que la familia no contaba con suministro eléctrico y había encendido una vela para iluminar la casa.

De acuerdo con su relato, el elemento habría caído y provocado el inicio del fuego, que después se propagó por toda la construcción.

La mujer y otro de sus hijos consiguieron salir de la propiedad antes de que avanzaran las llamas. Fuentes vinculadas con el operativo confirmaron a NA que no se registraron otras personas lesionadas.

Investigan cómo comenzó el incendio

En el lugar también intervinieron agentes de Defensa Civil y efectivos de la Comisaría Tercera de Berisso, quienes realizaron las primeras actuaciones para establecer las circunstancias de la tragedia.

La investigación quedó caratulada como “Incendio y otros estragos/Averiguación de causales de muerte”. Las autoridades procuraban determinar mediante las pericias correspondientes si la caída de la vela fue efectivamente la causa del siniestro.