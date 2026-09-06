Motociclista sufrió graves heridas al chocar con una camioneta en Paraná

Un motociclista sufrió graves heridas al protagonizar un choque con una camioneta. Fue trasladado al Hospital San Martín, donde confirmaron que padeció una fractura de fémur y quedó internado en Traumatología.
Un motociclista sufrió graves heridas al chocar contra una camioneta durante la noche sobre calle José María Paz, a unos 100 metros al sur de la intersección con Pascual Uva, en Paraná. El conductor del rodado menor debió ser trasladado de urgencia al Hospital San Martín.
Tras ser asistido, el paciente fue sometido a estudios radiográficos que confirmaron que sufrió una fractura cerrada de fémur en la pierna izquierda. Debido a la gravedad de la lesión, quedó internado en la sala de Traumatología del nosocomio.
Personal policial trabajó en el lugar para determinar la mecánica del siniestro. Al momento de la intervención, la camioneta se encontraba detenida sobre el carril este, cerca de la banquina, mientras que la motocicleta había quedado sobre la banquina del mismo sector.
Investigan cómo ocurrió el choque
De acuerdo con las primeras observaciones y los daños detectados en la homocinética, los investigadores presumen que se habría producido una colisión trasero-lateral derecha de la motocicleta contra la camioneta.
Las circunstancias precisas del impacto continuaban bajo investigación y las primeras apreciaciones deberán ser corroboradas mediante las actuaciones correspondientes.
La Fiscalía interviniente dispuso la extracción de muestras de sangre y orina a ambos conductores, como parte de las medidas ordenadas para avanzar en el esclarecimiento del siniestro vial.