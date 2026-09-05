Boca lo ganaba en Mendoza, pero Gimnasia se lo empató sobre la hora por el Torneo Clausura

Boca empató 2-2 con Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura. El Xeneize estuvo dos veces en ventaja con goles de Alan Velasco y Kevin Zenón, pero Esteban Fernández marcó sobre la hora y rescató un punto para el Lobo.
Boca empató con Gimnasia de Mendoza por 2 a 2 este sábado en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Xeneize estuvo dos veces arriba en el marcador, pero el conjunto mendocino consiguió la igualdad en tiempo de descuento y evitó la victoria del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.
Alan Velasco abrió el marcador para la visita a los 16 minutos del primer tiempo, con un potente remate al ángulo después de una pelota que quedó a su disposición tras una jugada ofensiva. Apenas tres minutos después, Ignacio Sabatini encontró la igualdad para Gimnasia con una buena definición dentro del área.
Boca volvió a golpear antes del descanso. A los 38 minutos, Kevin Zenón apareció debajo del arco para empujar un buscapié de Dylan Gorosito, quien había llegado por la banda derecha luego de una habilitación de taco de Velasco. Así, el conjunto visitante se fue al entretiempo arriba por 2-1.
Boca tuvo oportunidades para liquidarlo
El equipo de Arruabarrena contó con situaciones para ampliar la diferencia. Sobre el cierre de la primera mitad, Velasco recibió libre dentro del área después de una buena acción colectiva, pero su definición terminó estrellándose contra uno de los postes.
En el complemento, Leonel Flores también dispuso de una oportunidad muy clara. El delantero quedó mano a mano con César Rigamonti luego de una corrida, pero el arquero de Gimnasia alcanzó a desviar su remate. El Lobo, mientras tanto, comenzó a adelantar sus líneas y buscar con mayor insistencia el empate.
A los 26 minutos del segundo tiempo llegó una de las jugadas que generó mayor expectativa en el estadio. Sabatini empujó un centro enviado desde la derecha después de un tiro libre ejecutado por Esteban Fernández y convirtió lo que parecía ser el 2-2. Sin embargo, el VAR intervino y determinó que existía posición adelantada, por lo que el tanto quedó anulado.
Gimnasia fue por el empate hasta el final
Lejos de resignarse, Gimnasia siguió presionando contra el arco defendido por Álvaro Montero. Matías Vargas probó desde diferentes sectores y obligó al arquero de Boca a intervenir, mientras el conjunto local buscaba aprovechar cada pelota detenida y segunda jugada.
Boca tuvo una ocasión inmejorable para sentenciar el encuentro a pocos minutos del cierre. En un contragolpe quedó con superioridad numérica, pero el remate de Flores fue bloqueado cuando ingresaba al área y el equipo visitante desperdició la posibilidad de establecer una diferencia definitiva.
Esa oportunidad terminaría siendo determinante porque, cuando el partido transitaba el tiempo agregado, Gimnasia encontró finalmente el empate. Esteban Fernández aprovechó un rechazo corto en las inmediaciones del área y convirtió el 2-2, desatando el festejo del público mendocino. El Lobo consiguió así rescatar un punto en el último suspiro.