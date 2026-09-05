Una de las mayores empresas de servicios petroleros confirmó que no participará en proyectos en Malvinas

La empresa petrolera SLB no participará en proyectos hidrocarburíferos en Malvinas, según confirmó este sábado mediante un comunicado oficial, en el que ratificó que no intervendrá en licitaciones vinculadas con las Islas Malvinas ni con sus espacios marítimos circundantes. La decisión llega pocos días después de que el presidente Javier Milei anunciara nuevas sanciones contra compañías que exploten recursos naturales en el archipiélago.

Según la información accedida por Ámbito, la compañía, que opera en más de 100 países y es una de las principales proveedoras de tecnología y servicios para la industria del petróleo y el gas, aseguró que actuará conforme a la normativa argentina vigente. El anuncio se produjo tras la publicación del Decreto 868/26, que endurece los controles sobre la actividad hidrocarburífera en territorios cuya soberanía reclama la Argentina.

En el comunicado difundido por Schlumberger Argentina S.A., la empresa sostuvo: "SLB no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes". Además, reafirmó su compromiso con el "cumplimiento de las normas vigentes".

Una decisión en medio de la disputa por Sea Lion

La postura de SLB también marca distancia del proyecto Sea Lion, el principal desarrollo petrolero previsto en la Cuenca Malvinas Norte. La iniciativa es impulsada por la israelí Navitas Petroleum, con el 65% de participación, y la británica Rockhopper Exploration, que posee el 35%.

Tanto SLB como otras grandes compañías de servicios petroleros con presencia en Argentina, entre ellas Halliburton, ya se habían mantenido al margen de ese emprendimiento. Sin embargo, las empresas responsables del proyecto ratificaron recientemente que continuarán adelante con su cronograma y aseguraron que las sanciones anunciadas por el Gobierno argentino no modificarán sus planes de explotación.

El escenario refleja la creciente tensión en torno a la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur, donde Argentina sostiene su reclamo soberano mientras empresas internacionales avanzan con proyectos bajo administración británica en las islas.

El decreto que endurece las sanciones

La decisión de SLB se enmarca en el mensaje que Javier Milei brindó por cadena nacional, donde anunció un paquete de medidas destinadas a reforzar la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Durante su discurso, el Presidente afirmó: "Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho". Además, confirmó el envío al Congreso de un proyecto para modificar la Ley 26.659 y ampliar el alcance de las sanciones contra empresas que participen en la explotación de recursos naturales sin reconocer la soberanía argentina.

El Decreto 868/26 también instruye a los organismos del Estado a remitir información a Cancillería sobre posibles incumplimientos legales, incorpora declaraciones juradas en los trámites hidrocarburíferos y en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y busca impedir la participación de compañías vinculadas con explotaciones sobre la Plataforma Continental argentina.

Investigación a 45 personas y empresas

En paralelo, el Gobierno anunció el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 sujetos, entre personas físicas y jurídicas, por presuntas actividades relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas.

Según informó la Oficina del Presidente, las investigaciones no solo alcanzarán a las empresas involucradas, sino también a sus accionistas y a las compañías que les hayan prestado servicios. El Ejecutivo sostuvo que la ocupación británica "ha profundizado severamente su accionar, avanzando en la extracción de nuestros recursos naturales".

El comunicado oficial concluyó con un mensaje contundente: "La República Argentina no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las Islas Malvinas. Quienes hoy pretenden lucrar violando esa soberanía encontrarán en el Estado argentino toda la firmeza de la ley". Además, el Gobierno confirmó que el proyecto integral incluirá la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, un régimen de protección de infraestructuras críticas y la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur.