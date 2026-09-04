El dólar oficial cayó en la primera semana de septiembre y cerró debajo de los $1.510

El dólar oficial cerró la primera semana de septiembre con una baja del 0,3% y quedó en $1.508 en el mercado mayorista. El minorista alcanzó los $1.530 en Banco Nación, mientras las reservas del Banco Central volvieron a superar los u$s50.000 millones.
El dólar oficial cayó en la primera semana de septiembre y terminó este viernes en $1.508 para la venta en el mercado mayorista, luego de registrar su tercera baja consecutiva. De esta manera, la cotización acumuló un retroceso semanal del 0,3%, equivalente a cuatro pesos, y cortó la tendencia alcista observada durante las últimas semanas de agosto.
El movimiento se produjo luego de varias ruedas caracterizadas por una renovada presión sobre el mercado cambiario. Con el cierre alcanzado este viernes, el dólar mayorista se mantuvo por debajo del umbral de los $1.510 y quedó a aproximadamente un 25% del techo de la banda cambiaria, establecido actualmente en $1.885,14.
Durante la jornada, el volumen negociado en el segmento de contado superó los u$s736,3 millones. Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio, señaló que durante las primeras horas de la rueda las posiciones en el mercado mayorista habían comenzado alrededor de los $1.507 para la venta.
Qué espera el mercado para el dólar
Los contratos de dólar futuro también operaron con leves retrocesos y registraron bajas de hasta 0,1% en los distintos tramos correspondientes a 2026. La operatoria de futuros de este viernes alcanzó aproximadamente los u$s539 millones.
Las cotizaciones reflejaron además las expectativas que mantienen los operadores para los próximos meses. El mercado proyectó un dólar mayorista en torno a los $1.528 para fines de septiembre, mientras que para el cierre de 2026 la referencia se ubicó alrededor de los $1.609.
De concretarse esas previsiones, el tipo de cambio retomaría una trayectoria ascendente durante los próximos meses, aunque permanecería dentro de los límites establecidos por el esquema de bandas cambiarias. La evolución continuará bajo la mirada del mercado después de las tensiones registradas hacia finales de agosto.
Dólar minorista, blue, MEP y CCL
En el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación cerró a $1.530 para la venta. A partir de esa cotización, el denominado dólar tarjeta, que contempla las percepciones correspondientes para consumos y compras realizadas en el exterior, se ubicó en $1.989.
Por su parte, el relevamiento realizado por el Banco Central entre las entidades financieras arrojó un precio minorista promedio ponderado de $1.528,60. Así, las distintas referencias del mercado formal se mantuvieron relativamente próximas durante el cierre de la primera semana del mes.
Entre los tipos de cambio financieros, el dólar MEP retrocedió 0,2% hasta $1.525,39, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.592,43. En el mercado informal, en tanto, el dólar blue descendió hasta los $1.540 para la venta, según el relevamiento realizado en la city porteña.
Las reservas volvieron a superar los u$s50.000 millones
En paralelo con la evolución del dólar, las reservas internacionales brutas del Banco Central volvieron a ubicarse por encima de los u$s50.000 millones. El stock había registrado el jueves 3 de septiembre un incremento de u$s315 millones y finalizó esa jornada en u$s50.800 millones.
La mejora estuvo impulsada principalmente por el aumento en la cotización internacional del oro y por un escenario externo favorable para la valuación de los activos que integran las reservas. De esta forma, el nivel bruto consiguió consolidarse nuevamente por encima de una referencia que es seguida con atención por el mercado.
Sin embargo, el incremento de las reservas no respondió exclusivamente a compras realizadas por la autoridad monetaria en el mercado cambiario. El Banco Central adquirió u$s15 millones durante aquella rueda, en la que se habían negociado aproximadamente u$s898 millones.
El BCRA mantuvo las compras en el mercado
La intervención representó cerca del 2% del volumen total operado durante esa jornada. El dato mostró que, pese al elevado nivel de actividad registrado en el mercado de cambios, el flujo de compras oficiales se mantuvo acotado, publicó Ámbito.
La evolución de las reservas continuará siendo uno de los indicadores centrales durante septiembre, especialmente por su relación con la capacidad de intervención de la autoridad monetaria y las expectativas de los operadores sobre el comportamiento futuro del dólar.
El cierre de la primera semana del mes dejó, de esta manera, dos señales para el mercado: el dólar mayorista interrumpió la escalada de las semanas anteriores y acumuló una baja semanal del 0,3%, mientras que las reservas brutas del Banco Central volvieron a afirmarse por encima de los u$s50.000 millones.