Vélez reclamará por los seis extranjeros de Boca: qué puede pasar en la Copa Argentina

Los seis extranjeros de Boca incluidos en la planilla del partido frente a Vélez abrieron una polémica reglamentaria después de la clasificación del Xeneize a los cuartos de final de la Copa Argentina. El Fortín prepara un reclamo porque la normativa establece un máximo de cinco futbolistas extranjeros en la planilla, aunque la eventual infracción no necesariamente implicaría un cambio en el resultado deportivo.

Boca eliminó a Vélez el miércoles después de igualar 0-0 durante los 90 minutos y ganar 4-3 en la definición por penales. Álvaro Montero fue determinante en la tanda desde los doce pasos y el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió avanzar a la siguiente instancia.

Sin embargo, posteriormente surgió una cuestión reglamentaria. Boca anotó en la planilla a Ángel Romero, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Álvaro Montero, Leandro Lozano y Enner Valencia, es decir, seis jugadores nacidos fuera de Argentina. El reglamento establece un máximo de cinco extranjeros en planilla y seis dentro del plantel.

Vélez prepara un reclamo contra Boca

Los futbolistas involucrados son Romero, de Paraguay; Palacios, de Chile; Villa y Montero, de Colombia; Lozano, de Uruguay; y Valencia, de Ecuador. Los seis fueron incluidos y firmaron la planilla correspondiente al encuentro.

Vélez tiene tiempo hasta el lunes a las 18 para presentar formalmente su reclamo. El planteo apuntará a que Boca habría excedido el límite permitido al registrar a seis jugadores extranjeros para el compromiso de octavos de final.

Existe, no obstante, un elemento importante para analizar qué sanción podría corresponder: solo cinco de esos seis futbolistas tuvieron participación durante el encuentro. Ángel Romero permaneció fuera del campo de juego, por lo que la discusión se centra en si la sola inclusión de seis extranjeros en la planilla configura una infracción capaz de generar consecuencias deportivas.

El particular caso de Sebastián Villa

Otro punto central de la controversia está relacionado con la situación de Sebastián Villa. El colombiano anteriormente contaba con una residencia en Argentina que permitía que no fuera considerado extranjero a los efectos de esta reglamentación.

Actualmente, esa residencia se encuentra vencida y el futbolista comenzó los trámites correspondientes para renovarla. Según la información disponible, cuenta con un turno previsto para octubre.

Desde Vélez consideran que la residencia dejó de estar vigente a partir de la situación judicial que atravesó Villa y que, en consecuencia, debía ser contabilizado como extranjero al momento del partido. Boca sostiene una posición diferente.

La postura de Boca sobre Villa

En el Xeneize entienden que Villa cumple con los requisitos necesarios para contar con la residencia y consideran que no existirían fundamentos para cuestionar su inclusión dentro de la nómina utilizada ante Vélez.

Esta diferencia resulta determinante. Si Villa no fuera contabilizado como extranjero para la reglamentación del torneo, Boca habría tenido cinco jugadores bajo esa condición y no existiría el exceso que pretende cuestionar el Fortín.

En cambio, si se interpreta que el colombiano debía ocupar plaza de extranjero debido al estado actual de su residencia, el Xeneize habría anotado seis jugadores de esa condición en la planilla, uno por encima del máximo establecido.

¿Boca puede quedar eliminado de la Copa Argentina?

La gran incógnita pasa ahora por las posibles consecuencias del reclamo. Según la reglamentación mencionada, existe un máximo de cinco extranjeros en planilla y seis en el plantel, por lo que el análisis deberá determinar primero cuál era la condición reglamentaria de Villa.

Aun en caso de considerarse que Boca cometió una infracción, el escenario no conduciría necesariamente a la pérdida del partido. De acuerdo con antecedentes y jurisprudencia de FIFA citados en la información, para que una protesta tenga consecuencias sobre el resultado deportivo debería existir un beneficio concreto para el equipo que incumplió la normativa.

En este caso aparece como elemento relevante que únicamente cinco de los seis jugadores cuestionados participaron efectivamente del encuentro. Ángel Romero no ingresó, por lo que Boca no habría utilizado simultáneamente o durante el desarrollo del partido a seis extranjeros.

Una eventual sanción administrativa

Por esa razón, el reclamo que prepara Vélez no implicaría, en principio, la eliminación de Boca de la Copa Argentina. La eventual irregularidad podría derivar en una sanción de carácter administrativo si se determina que efectivamente fueron inscriptos más extranjeros de los permitidos.

La diferencia entre una sanción administrativa y una deportiva será fundamental para definir el caso. Una primera alternativa podría representar un castigo económico u otra medida reglamentaria, mientras que una sanción deportiva podría modificar lo ocurrido dentro de la competencia.

Según la información conocida hasta el momento, el segundo escenario no sería el que tendría mayores posibilidades. La discusión quedaría centrada entonces en determinar si existió una infracción administrativa y, previamente, resolver cuál era la condición de Villa al momento de disputarse el encuentro.

Boca espera y Vélez tiene plazo hasta el lunes

Mientras Boca ya consiguió deportivamente su lugar entre los ocho mejores de la Copa Argentina, Vélez avanzará con su presentación y tendrá hasta el lunes a las 18 para formalizarla.

A partir de allí deberá analizarse la documentación y la reglamentación correspondiente, especialmente en lo referido a la residencia de Villa y al límite de futbolistas extranjeros habilitados para integrar la planilla.

Así, los seis extranjeros de Boca se convirtieron en el centro de una controversia después de la clasificación por penales. Aunque Vélez reclamará por la posible irregularidad, la información disponible indica que el Xeneize no perdería su lugar en la Copa Argentina y que, si se comprueba una infracción, podría enfrentar una sanción administrativa.