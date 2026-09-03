Copa Argentina: así quedó el cuadro de cuartos de final tras la clasificación de Boca

La Copa Argentina 2026 ya tiene definidos a sus ocho clasificados a los cuartos de final. Boca fue el último equipo en conseguir el pase después de eliminar a Vélez y terminó de completar el cuadro de la próxima instancia.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena igualó 0-0 durante los 90 minutos disputados en Córdoba y posteriormente se impuso 4-3 en la definición por penales.

Con ese resultado quedó confirmado uno de los enfrentamientos más destacados de los cuartos: Boca se medirá con Racing, que había obtenido su clasificación tras superar a Belgrano.

Cómo quedó el camino de Boca

El ganador del cruce entre Boca y Racing no conocerá inmediatamente a su rival, ya que deberá esperar por la definición de la llave que protagonizarán Deportivo Riestra y Banfield.

De esta manera, cualquiera de esos cuatro equipos podría ocupar uno de los lugares disponibles en la final de la Copa Argentina, aunque antes deberá atravesar la instancia de semifinales.

¡Así quedó el cuadro de la decimocuarta edición de #NuestraCopa 🙌 tras la clasificación de @BocaJrsOficial a los Cuartos de Final!#CopaArgentinaAXIONenergy 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/YYtMBxTr3s — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) September 3, 2026

Boca llega a esta etapa después de eliminar a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento de Junín y Vélez. Racing, por su parte, también buscará avanzar en un certamen que representa uno de los grandes objetivos del segundo semestre.

La otra mitad del cuadro

Del lado opuesto aparece Independiente Rivadavia, vigente campeón del torneo, que enfrentará a Atlético Tucumán por un lugar entre los cuatro mejores.

El conjunto mendocino viene de superar a Aldosivi, mientras que el Decano consiguió uno de los resultados más contundentes de los octavos al imponerse 4-0 frente a Independiente.

El restante cruce tendrá como protagonistas a Platense y Estudiantes de La Plata. El Calamar consiguió su clasificación frente a Instituto, mientras que el Pincha dejó en el camino a Barracas Central.

El ganador de Independiente Rivadavia-Atlético Tucumán se enfrentará en semifinales con quien resulte vencedor del partido entre Platense y Estudiantes.