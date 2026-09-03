Juanfer Quintero apuntó contra Coudet tras su salida de River: “El tiempo me dio la razón”

Juanfer Quintero volvió a referirse a su salida de River y dejó una fuerte definición sobre Coudet, quien recientemente dejó la conducción técnica del Millonario. Desde Colombia, el mediocampista recordó las diferencias que mantuvo con el entrenador y aseguró: “El tiempo me dio la razón”.

Actualmente en Independiente Medellín, el futbolista reconoció que todavía le resulta difícil hablar de su última etapa en Núñez por el vínculo que mantiene con el club. “Después de lo que me pasó y todo lo que he vivido con River, ha sido muy difícil para mí”, expresó durante una entrevista con Win Sports.

Quintero sostuvo que cuando decidió marcharse intentó explicar públicamente lo ocurrido sin atacar al entonces entrenador. “Se generó mucho revuelo. Simplemente traté de ser sincero”, afirmó antes de lanzar la frase que volvió a poner el foco sobre aquella relación: “El tiempo me dio la razón”.

Las diferencias entre Juanfer Quintero y Coudet

El colombiano aclaró que sus cuestionamientos nunca estuvieron planteados desde una verdad absoluta. Según explicó, sus diferencias con Coudet estuvieron relacionadas principalmente con la manera de interpretar el juego y el lugar que cada entrenador decide otorgarle a un futbolista.

“No soy el dueño de la verdad. Son diferentes formas en las que muchos entrenadores ven el fútbol y al futbolista, y deciden si puede aportar o no. Eso se respeta”, manifestó.

También insistió en que no existió una falta de respeto de su parte durante el conflicto. “Simplemente dije las palabras que sentía y lo que viví en experiencia propia”, remarcó.

Juanfer contrastó aquella situación con su presente en Independiente Medellín, donde aseguró sentirse respaldado. “Hoy estoy con un entrenador que me da confianza, que me conoce. Un entrenador o te frustra o te potencia”, sostuvo.

Por qué decidió dejar River

Al explicar su salida, Juanfer Quintero señaló que a esta altura de su carrera analiza especialmente cuál será su función dentro de un equipo y cuánto puede aportar.

“Uno siempre busca cómo te van a potenciar, cómo vas a ayudar y cuál es tu rol dentro de un equipo. A raíz de eso se toman las decisiones. Ya no somos niños, tengo 33 años”, afirmó.

El mediocampista reconoció además que recibió críticas de algunos hinchas cuando se conoció su decisión de marcharse. Sin embargo, recordó que poco tiempo después también surgieron cuestionamientos hacia el propio Coudet. “Al mes salieron a matar al otro. El fútbol da muchas vueltas”, expresó.