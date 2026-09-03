ANMAT prohibió rellenos y equipos para tratamientos estéticos

ANMAT prohibió distintos productos estéticos por irregularidades sanitarias. Hay rellenos con ácido hialurónico, una unidad falsificada de Sculptra y equipos de radiofrecuencia.
La ANMAT prohibió distintos productos estéticos comercializados en Argentina tras detectar irregularidades que incluyen artículos sin registro, un producto Sculptra falsificado y equipos de radiofrecuencia cuya legitimidad sanitaria no pudo acreditarse. Las decisiones fueron publicadas este jueves en el Boletín Oficial.
Una de las investigaciones tuvo origen en la denuncia de una paciente que aseguró haber accedido a productos médicos inyectables mediante Marketplace y WhatsApp. Según consta en la disposición oficial, la mujer manifestó que la aplicación le habría provocado daños y aportó fotografías de las lesiones que presentaba en el rostro.
A partir del caso, el organismo investigó productos identificados como “BIO BELLE. Lab. Nouvellevie” y “BELLE FORME. NewLife Lab”. Entre los artículos ofrecidos aparecían rellenos dérmicos con ácido hialurónico y lidocaína.
Rellenos vendidos mediante redes sociales
ANMAT constató la oferta de viales rotulados como Bio Belle Hyaluronic Acid 35% Dermalfiller, además de jeringas prellenadas Bio Belle con ácido hialurónico y lidocaína y productos Belle Forme identificados como rellenos dérmicos con ácido hialurónico.
Al revisar sus bases oficiales, el organismo no encontró registros de productos bajo las denominaciones Bio Belle o Belle Forme. Tampoco constató habilitaciones correspondientes a NewLife Lab, Lab. Nouvellevie y otras firmas vinculadas a la comercialización investigada.
Ante esa situación y debido a que se desconocían las condiciones de fabricación, ANMAT prohibió todas las presentaciones y todos los lotes de Bio Belle. Lab. Nouvellevie y Belle Forme. NewLife Lab en el territorio nacional. Además, dio intervención al área judicial para determinar si corresponde ampliar la denuncia presentada por la paciente.
Detectaron un Sculptra falsificado
Otra disposición puso el foco sobre Sculptra, producto utilizado en procedimientos estéticos para aumentar volumen en determinadas áreas, corregir depresiones cutáneas, arrugas, pliegues y cicatrices, además de estimular la síntesis de colágeno. El producto legítimo se encuentra registrado ante ANMAT y está clasificado como clase de riesgo IV, la categoría de mayor riesgo sanitario.
En este caso, la prohibición no afecta a todos los productos Sculptra. La medida comprende específicamente al producto rotulado “SCULPTRA®, Poly-L-lactic acid, 2 viales, GALDERMA, lote 4J1243, vencimiento 11/2028”, que fue determinado como falsificado.
La investigación comenzó después de que Galderma Argentina informara la detección de unidades sospechosas. Entre las diferencias observadas, la empresa señaló que el envase investigado poseía un holograma con la letra “G” que no está presente en las unidades originales.
La clave para reconocer el producto falsificado
Galderma confirmó que efectivamente había fabricado un lote identificado con el número 4J1243, pero aclaró que el lote original estaba asociado a una fecha de vencimiento diferente de la consignada en el producto investigado.
Además, la compañía informó que ese lote legítimo no había sido importado por Galderma Argentina para comercializarse en el país. Frente a esas inconsistencias, ANMAT determinó que se trataba de un producto falsificado y prohibió su uso, distribución y comercialización en todo el territorio argentino.
El organismo señaló que se desconoce el origen, la seguridad y la eficacia de las unidades falsificadas. También dispuso dar intervención al área jurídica para realizar la denuncia correspondiente.
Equipos de radiofrecuencia bajo la lupa
La tercera medida está relacionada con Medical Advance y comenzó por la presunta comercialización de un equipo denominado “Radiofrecuencia Multy-2023”, promocionado para “Uso Estético Humano”, pero que habría sido facturado bajo el rótulo de “Uso Veterinario”.
De acuerdo con la investigación, el equipo era presentado como un dispositivo de radiofrecuencia multipolar y tripolar, con cabezales destinados al uso estético corporal y facial. Entre los antecedentes incorporados al expediente aparecieron una publicación realizada en Mercado Libre, una factura de compra y fotografías del aparato.
Inspectores se dirigieron al domicilio consignado como lugar de compra, en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Allí, el inquilino manifestó que en ese lugar no funcionaba ninguna empresa denominada Medical Advance y que tampoco conocía a la persona identificada en la documentación analizada.