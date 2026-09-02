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Sociedad

Más del 50% de los hogares es de clase baja: cómo quedó la pirámide de ingresos

La clase baja reunió a más de la mitad de los hogares argentinos, según la Consultora W. El relevamiento también señaló que el 78% de las familias percibió ingresos inferiores al promedio de $2,8 millones netos mensuales.

2 de Septiembre de 2026
El ingreso promedio de las familias argentinas alcanzó los $2.800.000 netos.
El ingreso promedio de las familias argentinas alcanzó los $2.800.000 netos.

La clase baja reunió a más de la mitad de los hogares argentinos, según la Consultora W. El relevamiento también señaló que el 78% de las familias percibió ingresos inferiores al promedio de $2,8 millones netos mensuales.

La clase baja concentró al 52% de los hogares argentinos, al sumar los segmentos pobres y no pobres, según un informe de la Consultora W difundido por Agencia NA. Esa proporción superó al conjunto de los sectores medios y altos, que representaron el 48% restante.

 

El relevamiento ubicó el ingreso promedio de las familias en $2.800.000 netos mensuales. Sin embargo, señaló que el 78% de los hogares quedó por debajo de ese monto.

La clasificación dividió la estructura social en cinco grupos: clase alta, clase media alta, clase media baja, clase baja no pobre y clase baja en pobreza. Los valores informados correspondieron a ingresos por hogar.

 

Qué ingresos identificaron a los sectores medios y altos

 

En el extremo superior, la clase alta representó el 5% de la estructura relevada. Para integrar ese segmento, el informe estableció un ingreso familiar a partir de los $9 millones mensuales.

La clase media alta reunió al 17%. Para ese grupo, los ingresos consignados se ubicaron entre los $4,5 millones y los $6,5 millones por mes.

Por su parte, la clase media baja concentró al 26%, con un ingreso inicial de $2,5 millones mensuales por hogar. Ambos segmentos medios sumaron el 43% de la distribución presentada por la consultora.

Los ingresos en la base de la pirámide social

 

Dentro de la clase baja, el relevamiento diferenció a los hogares pobres de aquellos que quedaron fuera de la pobreza. Para el segmento bajo no pobre, consignó un piso de ingresos de $1,5 millones mensuales por familia.

En el caso de los hogares clasificados en situación de pobreza, el ingreso promedio informado fue de $1 millón mensual. Ese valor correspondió al promedio del grupo, mientras que los montos de otras categorías fueron presentados como pisos o rangos.

 

La suma de ambos sectores alcanzó el 52% de los hogares. Así, más de la mitad quedó ubicada en la base de la clasificación social elaborada por la Consultora W.

Temas:

clase baja hogares argentinos ingresos familiares Consultora W pirámide social clase media
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